Șoferii drogați nu-i mai miră pe legiști. Cei băuți aproape sunt istorie, spune medicul Bogdan Oprița

Dacă în trecut Poliţia ducea la spital mulţi şoferi suspectaţi că au condus sub influenţa băuturilor alcoolice, acum poliţiştii aduc pentru recoltare şoferi suspectaţi că au condus sub influenţa drogurilor, care recunosc nonşalant că au consumat substanţe psihoactive, afirmă medicul.

„Majoritatea acestor cazuri sosesc la noi pentru că avem singura clinică de toxicologie din Bucureşti şi da, avem astfel de cazuri. Am avut o colaborare destul de intensă cu Agenţia Naţională Antidrog, privind colectarea datelor legate de astfel de pacienţi. (...) în noiembrie şi decembrie, am avut cam 30 de pacienţi (...) Nu am mai văzut o alcoolemie pentru recoltare, de multă vreme. În general Poliţia aducea înainte foarte mulţi şoferi suspectaţi că au condus sub influenţa alcoolului, dar să ştiţi că acum când vin, mai ales în weekend, avem cam 4-5 pe zi pentru recoltare de probe biologice în vederea consumului de substanţe psihoactive şi mulţi dintre ei recunosc cu nonşalanţă dezarmantă că au consumat”, a declarat Bogdan Opriţa, la Medika TV, marţi seară, transmite news.ro.

Opriţa spune că cei care ajung în Urgenţe după ce au consumat droguri nu ajung în stare gravă.

„Nu vin în stare foarte gravă. Cei care vin în stare foarte gravă în general vin când au coingerat alcool sau au făcut un coktail de substanţe interzise. Dar cazurile impresionează pentru că vin în general persoane tinere. Sunt copii care au avut rezultate şcolare bune şi dintr-o simplă prostie sau curiozitate legată de anturaj, practic şi-au distrus viitorul pentru că adicţia pentru astfel de substanţe este o nenorocire”, a spus Opriţa.

„Nu rămân în spital pentru o perioadă mare de timp. Noi avam şi psihologi, dar trebuie să existe şi dorinţa lor de a colabora şi de a renunţa la acest flagel”, a adăugat Opriţa.

