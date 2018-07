Șofer de 27 de ani mort după un accident. Scria pe Facebook în momentul impactului

youtube.com/channel/UCagURqjleZFlektm_DF6y_w

Un șofer de 27 de ani, din Arad, care scria pe Facebook în timp ce conducea, a intrat într-un TIR. În urma accidentului a fost grav rănt și a murit după câteva zile.

Accidentul s-a petrecut pe 19 iunie, când arădeanul se afla la volanul autoturismului său și venea de la Timișoara înspre Arad. În acest timp, tânărul conversa pe Facebook cu o fată, relatează aradon.ro.

S-a izbit violent de un autotren și a fost transportat la un spital din Cluj-Napoca, unde a murit după aproape două săptămâni. Tânărul rămăsese paralizat în urma accidentului.

„Eram atent pe telefon și m-am băgat într-un TIR. Am dus-o pe mama mea la Timișoara. Am lăsat-o la o rudă. Am paralizat… mi-am distrus viața. Nu mai pot umbla. Mi-au dat amendă. Mi-a mai dat și ăla ce conducea doi pumni. Eu eram leșinat pe jos. Permis nu mai am. Eu am venit singur din Timișoara la Arad, noroc că nu a fost mama mea cu mine”, i-a scris tânărul unei prietene după accident.

