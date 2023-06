"Soarta Rusiei este decisă acum". Putin, discurs pe un ton grav, după revolta pornită de Prigojin

Îmbrăcat complet în negru, cu un aer grav şi pe un ton marţial, şeful de la Kremlin a susţinut un discurs la ora 07.00 GMT, fără a-l numi pe omul care-l sfidează, acuzând "trădătorii" naţiunii ruse şi promiţând să-i pedepsească.

"Este o lovitură de pumnal în spatele ţării noastre şi a poporului nostru", a spus Putin în discursul către naţiune. "Cu asta ne confruntăm, nu este nimic altceva decât o trădare. O trădare provocată de ambiţiile nemăsurate şi interesele personale", a afirmat el.

"Este o lovitură pentru Rusia, pentru poporul nostru. Şi acţiunile noastre pentru a apăra patria de o asemenea ameninţare vor fi dure", a adăugat el, citat de Reuters.

"A stab in the back to our country": #Putin implores on soldiers to defy #Prigozhin's orders, vows to stop "armed rebellion"

He also acknowledges loss of control over #Rostov and rants about Russia fighting "most challenging battle for its future" https://t.co/Ydhm6hGV3Y pic.twitter.com/tZB5fK41gE