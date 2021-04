Situație critică la spitalul din Abrud. Pacienții cu Covid-19 sunt salvați de medici cu ajutorul unei improvizații

Situație disperată la spitalul din Abrud, județul Alba. Ca să salveze cât mai mulți pacienți cu Covid-19, cadrele medicale au improvizat o instalație, pentru a putea să le furnizeze oxigen.

Au dat găuri în pereții spitalului și au așezat buteliile sub geamul saloanelor. Medicii au recurs la această improvizație pentru că în unitatea medicală nu există o stație de oxigen.

Spitalul din Abrud, localitate din Munții Apuseni, tratează pacienții cu forme ușoare și medii de SARS-CoV-2. Mulți dintre ei au însă nevoie de oxigen și cum aici nu există o stație dedicată, medicii au găsit o soluție salvatoare. Au montat niște butelii de oxigen în afara clădirii și au tras oxigenul în saloanele pacienților prin niște tuburi.

Horea Petrușan, medic infecționist Spitalul Orășenesc Abrud: "Ne-am gândit că asta ar fi singura posibilitate în momentul de față, în lipsa stației de oxigen, să ajutăm sau până apucăm să trimitem mai departe pacienții, să le oferim o șansă".

Când medicii și asistentele intră în saloanele unde sunt tratați pacienții cu Covid, aceștia se luminează la față.

Această femeie este internată de mai bine de o săptămână într-un salon unde primește oxigen de la o butelie.

Pacientă: "Am avut nevoie de oxigen. A fost chiar nevoie, am fost speriată, am fost încurajată. Am fost transferată aici, la butelia de oxigen. Aici am folosit cam încontinuu și se pare că am trecut de ce a fost mai greu".

Capacitatea spitalului este de 85 de locuri, din care 30 sunt destinate celor cu Covid.

Ionela Anca, manager Spitalul Orășenesc Abrud: "Medicii au propus să punem buteliile de oxigen pentru a putea fi ajutați pacienții în exterior. Aveam concentratoare de oxigen, dar nu erau suficiente".

Vasile Hodor, director medical Spitalul Orășenesc Abrud: "Improvizația pe care am făcut-o a fost tocmai pentru a-i ajuta pe cei care au avut nevoie de oxigen, în general cei care sunt sub saturație sub 90. Dacă nu existau aceste improvizații, trebuia să trimitem pacienții la alte spitale".

Cristian Albu, primar Abrud: "Cu resurse puține s-au descurcat și au arătat că se poate face treabă dacă nu ai aparatură de ultimă generație. O să facem toate demersurile ca spitalul să fie dotat și cu o stație de oxigen".

Cei de la spitalul din Abrud au depus actele pentru a accesa fonduri europene pentru a monta o astfel de stație de oxigen, al cărei preț ajunge la 100.000 de euro.