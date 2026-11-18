Federaţia susține că acesta va duce la constituirea unor clase şi grupe cu efective foarte mari şi la creşterea presiunii asupra cadrelor didactice. Sindicatele cer modificarea de urgenţă a Legii nr. 141/2025 şi revenirea la efectivele de elevi stabilite anterior prin Legea nr. 198/2023, scrie news.ro.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie «Spiru Haret», în numele membrilor de sindicat ale căror interese le apără, îşi exprimă profunda nemulţumire şi revolta cu privire la proiectul Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2027-2028, proiect de act normativ care demonstrează faptul că politica de distrugere a sistemului de învăţământ preuniversitar începută anul trecut de Guvernul Bolojan continuă”, au transmis, miercuri, reprezentanţii celor două federaţii sindicale.

Aceştia au menţionat că în spatele acestui document nu sunt cei doi miniştri ai educaţiei, ci finanţiştii din MFP, în tandem cu cei din MEC, „care consideră, în continuare, că educaţia este o cheltuială bugetară neprofitabilă, atât elevii, cât şi profesorii fiind nişte simple cifre care pot fi modificate fără discernământ”.

Sindicatele din Educaţie consideră că este inacceptabil ca o clasă să fie formată la nivelul maxim admis de lege.

Clasele ar putea ajunge la efectivele maxime admise de lege

„În loc să repare şi să diminueze efectele nocive ale Legii nr. 141/2025, Ministerul Educaţiei şi Cercetării alege să forţeze nota, obligând unităţile de învăţământ să îşi constituie clasele/grupele la efectivele maxime posibile. Este inacceptabil ca, printr-un simplu ordin, în mediul urban formaţiunile de studiu să fie forţate să funcţioneze cu cel puţin 3-4 elevi peste media legală. Mai mult, în municipii, şcolile sunt împinse pur şi simplu la limită, clasa trebuind să se formeze la nivelul maxim admis de lege”, a menţionat sursa citată.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” consideră că este iresponsabil să măreşti efectivele de copii la clase.

„La aceste efective se mai adaugă şi excepţiile prevăzute de Legea nr. 141/2025, ceea ce înseamnă că mai pot fi înscrişi 4 elevi peste nivelul maxim. În condiţiile în care România are cel mai mare număr de elevi la un cadru didactic din UE la învăţământul primar şi printre cele mai mari la învăţământul gimnazial şi liceal, este iresponsabil să continui politica de mărire a efectivelor de elevi la clase şi copii la grupe!”, au mai afirmat sindicaliştii din Educaţie.

Ei au subliniat că acest lucru va duce la o presiune imensă şi nedreaptă asupra unităţilor de învăţământ, care va fi resimţită cel mai dur la clasele de început de ciclu.

„Ne aflăm în situaţia absurdă în care Guvernul nu a găsit nici până astăzi o soluţie reală pentru stoparea fenomenului «vizei de flotant». Pe fondul acestei migraţii artificiale, care deja sufocă anumite şcoli, noua metodologie vine să pună paie pe foc: vom avea din nou clase suprapopulate, copii înghesuiţi, părinţi disperaţi şi mulţi alţi profesori care îşi vor pierde chiar locul de muncă. Din punctul de vedere al omului de la catedră, o clasă cu efective anormal de mari face complet imposibilă predarea diferenţiată, evaluarea atentă şi sprijinirea copiilor care au dificultăţi de învăţare”, au explicat reprezentanţii celor două federaţii sindicale.

Profesorii, aduşi în pragul epuizării profesionale

Aceştia au precizat că, din cauza sarcinilor birocratice tot mai numeroase, cadrele didactice sunt aduse în pragul epuizării profesionale.

„Şi dacă mai luăm în calcul şi faptul că în aceste clase sunt mulţi elevi cu cerinţe educaţionale speciale, fără ca aceştia să beneficieze de profesori de sprijin, eşecul calităţii actului educaţional este garantat, fiind imposibil pentru un cadru didactic să-şi poată îndeplini la parametri normali atribuţiile pe care le are.

Cadrele didactice sunt deja aduse în pragul epuizării profesionale din cauza sarcinilor birocratice tot mai numeroase, iar lucrul cu clase/grupe supraaglomerate de elevi/preşcolari va agrava acest fenomen”, au mai transmis sindicaliştii.

Ei solicită revenirea la efectivele anterioare de copii/elevi stabilite prin Legea nr. 198/2023.

„Considerăm că unica soluţie viabilă în acest moment este modificarea imediată a Legii nr. 141/2025 – în sensul revenirii la efectivele anterioare de copii/elevi stabilite prin Legea nr. 198/2023 – şi solicităm Ministerului Educaţiei şi Cercetării să iniţieze un astfel de demers în regim de urgenţă. Nu ne mai permitem să plătim preţul unor decizii pur contabile. O nouă generaţie pierdută din cauza unor astfel de măsuri nu va mai putea fi recuperată niciodată”, au mai declarat reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”.