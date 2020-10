Simona Halep, înfrângere neașteptată la Roland Garros. A pierdut în două seturi cu Swiatek

Simona Halep, mare favorită la câştigarea trofeului, a fost eliminată de o adversară care a reuşit, probabil, meciul carierei.

Swiatek stuns Halep!

Teenager @iga_swiatek needs just 70 minutes to end Halep’s streak 6-1 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/dlh5372wsY