Și-a lovit vecina cu ciocanul în cap până a băgat-o în comă, într-o comună din Vaslui. Vecinii au văzut-o zăcând în ogradă

Cei doi băuseră mai multe pahare de vin înainte să se întâmple nenorocirea, spun vecinii.

Victima a fost dusă în comă, la Iași, cu un elicopter SMURD.

Vecinii au sunat la poliție după ce suspectul le-a mărturisit că femeia de 63 de ani zace inconștiență în ograda lui.

Vecină: „Am văzut că a luat-o și a pus-o în Salvare cu targa. S-a aflat că e bătută. Au băut amândoi, cine știe?! Ea bea. Dar nu erau oameni răi. Ce s-a întâmplat între ei nu știm"

Localnică: „Atât am auzit, că a venit și i-a dat cu ciocanul în cap. A fost destul de om, nu îmi dau seama ce a fost între ei”

Vecină: „Să ziceţi că era un om violent, nu era. Era cumsecade”.

Reporter: Cum s-a ajuns aici?!

Vecină: „Beau ei acolo.”

Soțul victimei a observat în zori că femeia n-a ajuns acasă și a început să o caute prin sat. Nu s-a gândit nicio clipă că se afla în casa bărbatului de 66 de ani cu care, spune el, nu avea nimic de împărțit.

Soțul victimei: „Eram la un magazin, acolo, am văzut elicopterul. Am văzut salvare, smurd. Eu am căutat la vecini, la babele unde mergea la lucru. Nu am avut probleme. Din contră, ne respectăm. Ce a putut să facă necăjitul ăsta, nu știu”

Se pare însă că nu era prima dată când femeia intră în casa vecinului.

Nepoata suspectului: „Ce căuta?! Mereu venea la el”

Reporter: Aveau o relație?!

Nepoata suspectului: „Nu aveau nimic, el e operat, are problemele lui de sănătate, nu, beau, atâta”

Dr. Dan Ungureanu, SAJ Vaslui: „Stare gravă, comatoasa, cu multiple plăgi traumatice la nivelul capului”

Individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Este cercetat pentru vătămare corporală cu punerea vieții în pericol.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 25-02-2024 07:48