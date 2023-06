Și-a dorit cele mai mari implanturi mamare, dar acum regretă. Modelul cubanez care a cheltuit 17.000 de euro pentru bust FOTO

Neyleen Ashley a cheltuit aproximativ 17.000 de euro pentru a-și îndepărta implanturile mamare.

Femeia în vârstă de 33 de ani susține că a avut cele mai mari implanturi de mamare din punct de vedere medical acceptate.

„M-au lăsat cu dureri groaznice, așa că mi le-am scos”, a spus fotomodelul cubanez.

Neyleen are 2,5 milioane de urmăritori pe Instagram și spune a făcut prima operație de augmentare mamară la 18 ani.

De atunci femeia a continuat să își mărească dimensiunea bustului și a apelat la alte două intervenții chirurgicale.

În total ea a cheltuit suma impresionantă de 17.000 de euro pentru cele trei operații de mărire a sânilor. În cele din urmă, ea a ajuns la dimensiunea maximă legală permisă în SUA.

Deși și-a îndeplinit visul, vedeta de pe Instagram spune că a regretat intervenția și a luat decizia să își scoată implanturile, pentru că îi provocau dureri.

„Am avut migrene teribile o vreme, dar au devenit mai severe în ultimii trei ani. Simt multă tensiune în partea superioară a umerilor și în tendoane aproape zilnic și am senzația că gâtul și umerii mei sunt încordați. În plus, implanturile mamare mă împiedică să alerg și să fac exerciții fizice. Mă gândesc să le îndepărtez complet și să optez pentru un transfer de grăsime sau un implant mai mic. Mai mulți doctori m-au informat că aceasta ar fi o procedură chirurgicală semnificativă, care ar implica îndepărtarea unei mari cantități de țesut și ar duce la cicatrici vizibile", a povestit vedeta, conform The Sun.

Sursa: The Sun Dată publicare: 18-06-2023 20:48