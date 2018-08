Show-ul aviatic de la Suceava, anulat în urma accidentului în care a murit un pilot

ISU Suceava

Show-ul aviatic care era programat la Suceava, sâmbătă după-amiază, a fost anulat în urma accidentului în care două avioane de mici dimensiuni s-au lovit în timpul antrenamentului pentru spectacol.

Unul dintre piloţi a murit, iar cel de-al doilea a fost grav rănit.

”Cu profund regret, vă aducem la cunoştinţă că în urma tragicului accident aviatic care a avut loc astăzi la Aerodromul Frătăuţii Vechi, în timpul antrenamentelor pentru pregătirea Show-ului aviatic programat pentru astăzi, ne aflăm în situaţia de a suspenda demonstraţiile aeriene din cadrul evenimentului. Cu toate acestea, vă informăm că va avea loc o expoziţie de avioane la sol”, a anunţat Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava, relatează news.ro.

Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit la antrenamente, sâmbătă, în localitatea Frătăuţii Vechi, din judeţul Suceava, unul dintre piloţi murind, iar celălalt fiind grav rănit. Potrivit IGSU, pe timpul unor zboruri de antrenament, două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în zbor, iar ulterior s-au prăbuşit în afara pistei.

În Suceava, sâmbătă după-amiază trebuia să fie organziat un show aerian pe Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava.

Potrivit anunţului evenimentului, urmau să participe unii dintre cei mai buni piloţi de acrobaţii aeriene din ţară: profesionişti din elita Aeroclubului României, cu formaţia Hawks of Romania, Iacării Acrobaţi şi pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legendă a acrobaţiilor aeriene şi multiplu campion mondial, piloţii Asociaţiei Bucovina Fly Club, precum şi Valer Novac. Surpriza ediţiei din acest an era Formaţia ASALT, cu un spectacol aviatic de excepţie cu două aeronave de înaltă acrobaţie „Skybolt of Romania”.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer