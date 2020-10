Șeful Serviciului de Înmatriculări şi Permise Auto din Iași a fost prins beat la volan

Întâmplare de pomină la Iaşi unde şeful Serviciului de Înmatriculări şi Permise Auto a fost prins beat la volan. A fost amendat şi a rămas fără carnetul de conducere.

Comisarul de poliţie era cu maşina de serviciu deşi se afla în timpul liber. Ca să se scuze a zis că a băut doar un cidru şi că pur şi simplu nu şi-a dat seama că e o băutură atât de alcoolizată.

Şeful Serviciului de Permise Auto şi Înmatriculări din Iaşi a fost prins beat la volan duminică seară pe un bulevard aglomerat din oraş.

Comisarul şef de poliţie era la volanul maşinii de serviciu, după ce a stat la terasa unui bar, cu mai mulţi apropiaţi. Un instructor auto chiar l-a văzut când a plecat, în trombă, din parcare şi a sunat imediat la 112.

Radu Neneștean, instructor auto: ”Am observat Loganul Serviciului de Permise parcat în faţa acelei terase. Bineînţeles că mi-a atras atenţia şi am oprit maşina, ca să văd dacă se afla cineva la terasa respectivă. Când am coborât, l-am observat pe domnul Zacornea, era cu spatele către mine, cu un păhărel de 150 de grame cu tărie. La un păhărel micuţ nu putea să aibă suc în el sau cidru, cum a declarat dumnealui. Evident, în jurul orei 20 şi ceva, dumnealui a ieşit afară, s-a urcat în maşina instituţiei, care este plătită din banii noştri, ai contribuabililor, pentru a se deplasa în interes de serviciu. Nu în interes personal la crâşmă. A urcat în maşina respectivă, a gonit în trombă. Moment în care eu am apelat serviciul 112 pentru a-l opri pe dumnealui”.

Poliţiştii de la Rutieră l-au oprit în trafic pe şeful de la Înmatriculări şi Permise Auto şi l-au testat.

Anca Văjiac, purtător de cuvânt IPJ Iași: ”A fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0.11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 1305 de lei şi i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 90 de zile”.

Comisarul de poliţie susţine că a fost urmărit intenţionat de instructorul auto, care ar fi vrut să se răzbune.

Vasile Zacornea, şef Serviciu de Înmatriculări Auto şi Permise Iași: ”Am fost oprit de un echipaj de Poliţie, un instructor auto m-a urmărit, a văzut foarte bine că am consumat doar cidru de mere, de al nostru. Mi s-a reţinut permisul şi mi s-a dat o amendă. Nici acum nu aş crede că au alcool, pentru că este o băutură răcoritoare, de fapt cidru de mere”.

Reprezentanţii Prefecturii Iaşi, instituţie în subordinea căreia se afla Serviciul de Înmatriculări şi Permise Auto, susţin că şeful de la Permise ar putea fi cercetat disciplinar.

Ovidiu Mihăiuc, Prefectura Iași: ”Fiind cadru al MAI, domnul Zacornea va face, cel mai probabil, cazul unui dosar disciplinar, iar colegii domniei sale vor lua măsurile care vor considera că se impun”.

Vasile Zacornea ocupa funcţia de conducere din 2014, iar culmea e că ofiţerul căruia îi luase locul şi-a dat demisia după ce a fost prins beat la volan pe drumurile publice din Iaşi.