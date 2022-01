Șeful secției Oncologie de la Spitalul Municipal Timișoara, despre pacienții care stau în frig: Mare lucru nu putem să facem

StirilePROTV

Situație critică la secția de Oncologie a Spitalului Municipal din Timișoara. Cei internați aici trebuie să facă față nu doar bolii cumplite, ci și frigului din saloane.

Societatea care asigură căldura și apa caldă în oraș a scăzut temperatura agentului termic, din cauza datoriilor. Medicii caută acum soluții pentru ca pacienții să nu sufere și de frig.

În saloanele unde stau suferinzii caloriferele sunt aproape reci, iar apa de la robinete e călâie. Societatea de termoficare a redus temperatura apei cu patru grade. Pare puțin, dar căldura se pierdea și așa prin conductele vechi, până ajungea in calorifere si la robinet.

Într-un salon, de exemplu, sunt aproximativ 13 grade. Pacienții sunt nevoiți să poarte căciuli și sunt acoperiți cu trei pături.

După lăsarea intunericului este și mai frig, iar unii pacienți abia reușesc să se odihnească.

Pacientă: „Am venit de acasă și am dat jos geaca și am luat cămașa groasă și capotul, pantalonii sunt pe mine, bluză groasă e pe mine, maiou am pe mine, îs toate pe mine. Noaptea pun peste ăsta că mi-e frig”.

Pacientă: „Am deschide și noi, că suntem două femei, geamul. Unde să deschizi geamul, că dacă îl deschizi, ori scoți un deget afară, ori îl lași, că e tot așa îți îngheață”.

Clădirea este din 1975, iar instalațile electrice nu au fost refacute. Așa că soluția încălzirii cu aeroterme sau calorifere electrice e riscantă.

Petra Coroescu, șef Secția Oncologie a Spitaluii Municipal Timișoara: „Încercăm să-i încălzim cum putem, mare lucru nu putem să facem. Nu putem folosi surse externe, nu putem folosi suflante, nu putem folosi reșouri, pentru că există risc de incendiu și este interzis”.

Ramona Gâdea, manager Spital Municipal Timișoara: „Demersurile pe care spitalul le-a făcut anterior, au fost inclusiv instalarea de gaz, pentru a avea o centrală proprie acolo, dar problema este că gazul este doar la colțul străzi, nu-l avem în vecinătate”.

Primăria Timișoara ridică din umeri și face promisiuni, deocamdată. Este nevoie de ajutor de la București. Recent a venit un alt ajutor de la Guvern, în jur de 15 milioane de lei, care se adaugă celor 54 de milioane primite în noiembrie anul trecut, dupa ce timișorenii au stat în frig zile la rând.

Ruben Lațcău, viceprimar Timișoara: „Depunem toate eforturile, atât noi, cât și Colterm, ca să ne asigurăm că va exista finanțele și sperăm că Guvernul să ne sprijine în acest sens”.

Compania de termoficare a orașului are datorii ce depasesc 300 de milioane de lei către furnizor.