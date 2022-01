Elev din Timișoara, înjunghiat pe stradă de o colegă. După atac, fata s-a dus la ore, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

Un elev de 17 ani din Timișoara a fost înjunghiat miercuri dimineață, după un scandal violent în zona centrală a orașului. S-a certat cu un alt tânăr și prietena lui, iar la un moment dat fata, înarmată cu un cuțit, l-a atacat pe băiat.

După incident, suspecta și prietenul ei au mers la școală ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. La spital, medicii au descoperit și că băiatul rănit are Covid.

Tânără: ”Un tânăr a venit încordat către... Cu o bluză neagră, dacă nu mă înșel. ”Zi-mi ce vrei!”. Și s-au adunat, erau o gașcă de vreo 20 de băieți și s-au luat la bătaie”.

Atacul a avut loc la ora 7 și jumătate, înainte de începerea cursurilor. În drum spre liceu, două grupuri de elevi s-au luat la bătaie. Spiritele s-au calmat, în cele din urmă.

Vânzătoare: ”Am văzut că fugeau copiii, or înghesuit o fată acolo și or bătut-o, apoi or fugit în față. Am crezut că se joacă, că eu în fiecare dimineață, sunt mulți copii aici. Am strigat să se potolească, că nu am știut ce fac”.

La spital, s-a constatat că elevul înjunghiat avea și Covid-19

La câțiva metri distanță, doi băieți - unul de 17 ani și altul de 16 - au continuat bătaia. Între ei a intervenit o fată, care l-a atacat cu un cuțit pe tânărul de 17 ani.

Paznic: ”Bătea câțiva pe doi acolo, apoi iar or fugit încoace, după s-au bătut aici în spate. Se certau, au zic că cu cuțitul, că nu știu ce. După, a venit poliția”.

Tânăr: ”Pe fată și pe băiat nu îl cunosc, dar pe băiatul ăla care a fost tăiat, da. Știu doar că i-o dat cuțit, că l-a tăiat, atât. Cred că îi cunoștea, că altfel nu”.

Tânăr: ”O venit băiatul ăla care o fost înjunghiat și na... Prima dată nu am crezut, dar am auzit că or fugit și la unul i-a dat în picior”.

Medicii au sosit în scurt timp și l-au transportat pe tânărul înjunghiat la spital.

Mihai Gafencu, purtător de cuvânt Spitalul de Copii Timișoara: ”Este actualmente trimis secției chirurgicale unde este ținut sub control, iar testat fiind, cum se testează toți copiii care vin la noi la spital, a ieșit pozitiv la testarea PCR Covid. Momentan nu este viața pusă în pericol, plaga fiind în zona toracală inferioară, neafectând niciun organ vital”.

Eleva agresoare și prietenul ei au fost ridicați de polițiști din clasă

Băiatul și fata de 16 ani au fugit de la fața locului și au mers la liceu. Au participat la prima oră ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Polițiștii au venit și i-au ridicat chiar din sala de clasă.

Ovidiu Claudiu Ion, director adjunct Liceul Tehnologic Alimentar Timișoara: ”De la oră i-a luat, chiar s-a sunat de ieșire și i-a luat de la oră poliția. N-au făcut probleme până acum, s-a luat legătura și cu psihologul școlii, s-a luat legătura și cu părinții. Se va aplica regulamentul școlar și s-a convocat comisia antiviolență și se va aplica regulamentul”.

Cei doi se vor alege cu nota scăzută la purtare și cu o exmatriculare provizorie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe.