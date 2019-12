Șeful MAI anunţă că Jandarmeria Bucureşti a desecretizat 48 de ore din cele 50 de ore de convorbiri din 10 august

Șeful MAI, Marcel Vela, a declarat pentru News.ro că au fost desecretizate de către Jandarmeria Bucureşti 48 de ore din cele 50 de ore de convorbiri vizând mitingul din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei, şi acestea vor fi trimise luni la DIICOT.

Marcel Vela a declarat sâmbătă pentru News.RO, că cele două ore de convorbiri rămase nu au putut fi desecretizate deoarece prezintă detalii care ţin de organizarea altor instituţii, dar că va încerca desecretizarea acestora în cursul săptămânii viitoare.

“S-au desecretizat convorbirile, iar din 50 de ore, luni trimitem la DIICOT 48 de ore. Două ore încă nu putem oficial să le înaintăm fiindcă în cele două ore mai sunt detalii care ţin de organizarea altor instituţii, de amplasarea unor obiective, număr de forţe, care nu pot fi încă desecretizate, dar încerc săptămâna viitoare şi cele două ore să le desecretizăm”, a afirmat Marcel Vela.



Ministrul de Interne a dat termen până vineri seară Jandarmeriei Bucureşti să desecretizeze convorbirile din 10 august 2018, avertizând că în caz contrare consecinţele vor fi pe măsură.

Marcel Vela a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că trei unităţi de jandarmi din teritoriu - Craiova, Ploieşti şi Constanţa - au desecretizat aproximativ 300 de ore de convorbiri purtate prin staţii în ziua de 10 august, Jandarmeria Bucureşti fiind cea care nu a pus la dispoziţia procurorilor convorbirile purtate în acea zi.

"Am solicitat desecretizarea convorbirilor. Mi s-a spus că nu putem, că indicativele unităţilor de jandarmi sunt secrete. Ok, am schimbat indicativele. Am spus, haideţi să desecretizăm convorbirile că nu mai aveţi indicativele din 10 august, le-am schimbat, au spus: e volum mare de ascultat, stenograme de făcut, nu ştiu câte CD-uri, în total ar fi 275 de ore. Mi s-a spus că e foarte greu, nu am dorit să vin eu cu explicaţii că 275 de oameni dacă ascultă o oră fiecare într-o oră se rezolva. Am lăsat să văd ce se întâmplă. Într-adevăr, dacă un singur om ascultă 275 de ore, e greu şi durează o lună, dar 275 de oameni dacă ascultă o oră, cred că e foarte uşor. M-au amânat de miercuri pe vineri, de vineri pe miercuri”, a spus ministrul Afacerilor Interne.