Șeful CNCD: Partidele parlamentare au dat verde morții, nu protecției

Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), acuză Parlamentul României pentru gestionarea greșită a valului patru a pandemiei de coronavirus.

Csaba Asztalos a afirmat, în cadrul unui interviu acordat pubicației Maszol, că valul patru al pandemiei putea fi prevenit în România dacă Parlamentul ar fi adoptat rapid rapid proiectul de lege care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de muncă.

„Partidele parlamentare au dat undă verde morțiii, nu protecției, neadoptând mai devreme o lege care ar fi stopat al patrulea val al epidemiei. Ele sunt responsabile pentru ceea ce se întâmplă în spitale acum”, a declarat Csaba Asztalos pentru sursa citată.

De asemenea, șeful CNCD a subliniat faptul că proiectul de lege nu este nici neconstituțional și nici discriminator.

„Statul are datoria constituțională de a proteja dreptul la viață al cetățenilor. În opinia mea, dreptul la viață are prioritate față de dreptul la viață privată sau la muncă. Acestea din urmă nu sunt drepturi absolute”, a adăugat președintele CNCD.

Șeful CNCD: „Parlamentul nu poate pune în paranteze știința, e mai presus de competențele sale”

Mai mult, Csaba Asztalos a subliniat că Organizația Mondială a Sănătății, Centrele de control al bolilor din UE și Institutul Național de Sănătate Publică din Ungaria au declarat anterior că vaccinurile și persoanele care au trecut prin boală au o rată mult mai mică de infectare, spitalizare și deces. În România, de exemplu, potrivit INSP, 90-95% dintre persoanele spitalizate sau decedate din cauza unei infecții cu coronavirus erau nevaccinate.

„Parlamentul nu poate pune faptele științifice între paranteze. Prin urmare, nu se poate spune, pe baza faptelor științifice, că lucrătorii nevaccinați se află în aceeași situație cu persoanele vaccinate sau deja infectate. Nicio instituție, Parlamentul, nu are dreptul să pună la îndoială sau să pună sub semnul întrebării fapte științifice sau să le pună sub semnul întrebării, pentru că acest lucru este în afara competenței sale”, a declarat Csaba Asztalos.