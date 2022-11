Șeful adjunct al administraţiei militare din Herson a murit într-un accident. El susținea că Bucureștiul este pământ rusesc

Stremousov a fost una dintre cele mai proeminente personalităţi ale ocupaţiei ruse în Ucraina, folosind reţelele de socializare pentru a lansa declaraţii agresive, dintre care cea mai recentă a apărut miercuri dimineaţă, conform News.ro, care citează Reuters.

Agenţia de presă TASS a scris că serviciul de presă al şefului regiunii a confirmat decesul oficialului rus. Circumstanţele exacte sunt neclare.

Compania rusă de presă de stat Vesti (VGTRK) a anunţat că, potrivit ministrului sănătăţii din regiunea Herson, Vadim Ilmiev, Stremousov a murit într-un accident pe autostrada dintre Herson şi Armiansk din Pensinula Crimeea, relatează CNN.

În luna octombrie, Kirill Stremousov sugera în versuri, într-un clip postat pe Internet, că Rusia ar dori să anexeze mai multe țări, printre care și Romania, Polonia, Ungaria și Cehia.

"Văd Praga şi Varşovia, Budapesta şi Bucureşti/ Este o putere rusească, câte locuri preferate sunt! Văd pagode în Sri Lanka, în Coreea şi în China…Oriunde mă duc în tanc este plaiul meu natal!", spunea el atunci.

Russia’s quisling in Kherson Stremousov: “Washington, Paris or Sydney - wherever RU tank rolls in, is our Russian home”.

Yes, he is a freak. But is there a difference now between a freak and an average Russian? #StopRussiaNOW pic.twitter.com/soX3Y1ORsQ