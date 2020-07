Şedinţă de Guvern la ora 19:00. S-ar putea decide restricţiile pentru 1 august şi mărirea alocaţiilor

Ședința de Guvern în care se vor analiza propunerile CNSU privind impunerea unor restricții de la data de 1 august va avea loc miercuri la ora 19:00.

Guvernul va analiza propunerea făcută de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind interzicerea programului la terase în intervalul orar 23:00 – 6:00 sub aspectul extinderii la nivel naţional, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

Propunerile CNSU pentru combaterea infectării cu Covid-19

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a aprobat, marţi, Hotărârea 37 prin care propune ca programul teraselor şi al sălilor de jocuri de noroc să fie interzis în intervalul orar 23:00 - 06:00.

De asemenea, printre restricțiile sugerate se numără și obligativitatea portului măştii şi în aer liber, acolo unde este imposibil să se evite aglomeraţia şi interacţiunea foarte apropiată între oameni.

Lista completă a noilor restricții ce ar putea fi impuse de la 1 august poate fi consultată AICI.

Citește și Noi restricții și pe litoral. Cine ar mai putea sta la plajă fără să respecte distanța de doi metri

Premierul a subliniat că portul măştii reprezintă „un mijloc de a reduce la maximum posibil riscul de răspândire” a noului coronavirus.

În privinţa distanţării fizice pe plajă, Orban a menţionat că excepţia ar trebui să rămână "doar pentru familii în care sunt părinţii cu copiii sau bunicii cu copiii".

În ședința de Guvern s-ar putea decide mărirea alocațiilor

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat că alocaţiile vor creşte de la 1 august cu un procent cuprins între 15% şi 20%.

„Este puţin mai mult de 15%. Alocaţiile nu se pot dubla. Această lege a trecut prin Parlament fără sursă de finanţare, la fel ca legea cu pensiile. Noi nu am atacat la CCR dublarea alocaţiilor, noi am atacat decizia Parlamentului de a spune că nu putem proroga. CCR a spus că Parlamentul poate să decidă să nu proroge o lege. Vom creşte alocaţiile, vom anunţa în şedinţa de Guvern în câteva zile. PNL a dublat alocaţiile acum un an şi am fi vrut şi acum să putem să dublăm alocaţiile. Nu este o problemă că nu dorim. În acelaşi timp, suntem într-un context dificil, un context global economic îngrozitor. Dorim să le dublăm, dar vom avea o creştere la 1 august, vom avea una substanţială la 1 ianuarie şi încă una anul viitor”, a spus ministrul, conform News.ro.