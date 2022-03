Şedinţă CGMB. Proiectul de buget al Capitalei - pe ordinea de zi

Consilierii generali ai Capitalei se vor întruni în şedinţă luni, de la ora 10,00, pe ordinea de zi figurând zece proiecte de hotărâre.

Printre ele se numără şi aprobarea bugetului, alocarea a 5 milioane de lei pentru medicamente şi materiale sanitare destinate Ucrainei sau demersuri în vederea unei înfrăţiri Bucureşti-Kiev.

Cheltuielile bugetului local propus totalizează 5,7 miliarde lei, din care:

►cheltuieli de personal 366 milioane lei (6,37%), din care: Primăria Municipiului Bucureşti - 146 milioane, Administraţia Spitalelor - 111 milioane, Direcţia Generală de Asistenţă Socială

►53 milioane lei, Administraţia Străzilor - 23 milioane, Administraţia Fondului Imobiliar - 10 milioane lei, Biblioteca Metropolitană Bucureşti - 10 milioane, Centrul pentru Protecţia Plantelor - 3,5 milioane, Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti - 3,7 milioane, Central pentru Seniori al Municipiului Bucureşti - 2,8 milioane;

►bunuri şi servicii 526 milioane lei (9,15%), din care 309 milioane lei - Primăria Municipiului Bucureşti, 85 milioane - Administraţia Spitalelor, 47 milioane - DGASMB, 69 milioane - Administraţia Străzilor, 2,7 milioane - Administraţia Fondului Imobiliar, 1,8 milioane - Biblioteca Metropolitană, 1 milion - Centrul pentru Protecţia Plantelor, 4,5 milioane - Centrul pentru Tineret, 2,9 - milioane Centrul pentru Seniori;

►dobânzi: 169 milioane lei (2,94 %);

►subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif; 1,9 miliarde lei (34,24%), din care 987 milioane CMTEB (termie) şi 983 milioane lei ADTPBI (transport);

►transferuri între unităţile administraţiei publice: 692 milioane lei (12,03%).

►asistenţă socială: 322 milioane lei (5,61%),

►proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020: 652 milioane lei (11,33%), din care: 287 milioane lei pentru finalizarea staţiei de epurare Glina şi reabilitarea principalelor colectoare de canalizare, 142 milioane lei pentru reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti şi 201 milioane lei pentru modernizarea liniilor de tramvai, achiziţionarea autobuzelor electrice şi proiectul "Protejaţi împotriva COVID".

Aprobarea unui protocol de colaborare în vederea organizării, pe Arena Naţională, a evenimentului cultural artistic în scop umanitar "We Are One". Acesta urmează să aibă loc sâmbătă, 12 martie, începând cu ora 16,00. "We Are One" este un eveniment cultural/artistic şi caritabil, în cadrul căruia zeci de artişti locali şi internaţionali vor concerta, cu scopul de a strânge donaţii pentru ajutorarea refugiaţilor ucraineni, cât şi de a trage un semnal de alarmă asupra nevoii de a stopa războiul ce se desfăşoară în Ucraina.

Municipiul Bucureşti urmează să ofere materiale sanitare şi medicamente în valoare de 5 milioane de lei pentru Crucea Roşie Ucraina - raionul Cernăuţi. Proiectul CGMB prevede aprobarea unui protocol de colaborare între Municipiul Bucureşti, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, şi Societatea Naţională de Cruce Roşie Română, în vederea implementării iniţiativei "Bucureşti pentru Ucraina". ASSMB va achiziţiona materialele sanitare şi medicamentele necesare, care vor fi predate către Crucea Roşie România, pe bază de proces verbal, urmând să fie transmise către Crucea Roşie Ucraina - raionul Cernăuţi.

Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate proiectul privind modificarea criteriilor de departajare în vederea atribuirii autorizaţiilor taxi. Conform proiectului, se aprobă declanşarea procedurii de atribuire pentru un prim lot de 2.000 de autorizaţii taxi, dintre care 100 vor fi alocate pentru autovehiculele special adaptate transportului persoanelor cu dizabilităţi.

Printre criteriile de departajare figurează: clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro, vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei, echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat, gradul de protecţie a pasagerilor, dotări suplimentare ale autovehiculului, volumul portbagajului util, vechimea în ani de când transportatorul a deţinut autorizaţia de taxi, efortul investiţional al transportatorului autorizat, posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate.

Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate şi un proiect de hotărâre care prevede iniţierea demersurilor pentru încheierea unei înţelegeri de înfrăţire între Municipiul Bucureşti şi oraşul Kiev din Ucraina.

Proiectul vizează cooperarea în domeniile administraţiei, economiei, comerţului, sănătăţii, educaţiei, culturii, turismului sau mediului înconjurător.