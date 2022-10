Seară inedită la Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Vizitatorii au venit costumați de Halloween

Așa că, printre exponate, s-au plimbat personaje ca Morticia, Captain America sau Frankenstain. O mumie egipteană, exponat de această dată, a fost atracția serii.

Doar cu această ocazie, organizatorii au deschis porțile muzeului la ora 19:00 și le-au închis la miezul nopții. Părinții au intrat repede în rol, alături de copii, așa că au petrecut o seară de neuitat printre exponatele antice.

Vizitator: „Într-un schelete drac. Cu părinții mei și cu o colegă. Eu sunt într-un schelet mireasă”.

Vizitator: „Este o idee foarte interesantă. Sunt foarte mulți copii cărora le place ideea de a petrece noaptea aici, mai ales că avem și o mumie. E o întrebare foarte bună, fiindcă nici eu nu știu. De la copii am aflat că, de fapt, sunt o pisică mai atipică”.

Vizitator: „Am vrut să plec de la Mortisia, dar am ajuns în final la o mireasă moartă. A fost pe repede înainte. Am intrat în costume și am zis că iau asta, asta și mă machiez așa”.

Succesul a fost neașteptat, inclusiv pentru organizatori.

Geniana Simion, specialist în comunicare al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei: „Este un eveniment cu prilejul Halloween ului. O sărbătoare foarte iubită de generațiile de acum, mai ales de copii. Ne-am gândit să ne jucăm puțin și să creăm aici o atmosferă mai de sărbătoare”.

În ultimii ani, evenimentele organizate de Halloween sau în preajma acestei sărbători de import au devenit tot mai populare la noi în țară.

