Se scumpesc sucurile, apa minerală cu arome și băuturile nealcolice. TVA-ul pentru ele a crescut cu 10 procente

Autoritățile speră că îi vor descuraja pe oameni să cumpere în exces produse cu un conţinut ridicat de zahăr care doar în 2021 s-au bucurat de o creştere în vânzări de aproape 30%.

Angajații magazinelor au actualizat prețurile la tot ce înseamnă sucuri, ape minerale cu arome, băuturi de bază de soia ori băuturi nealcolice îndulcite, cum ar fi berea fără alcool. De exemplu, o sticlă de suc care până acum era 5,5 lei costă acum 6 lei. În acest fel, oficialii speră să îi facă pe oameni să fie mai prudenţi când cumpără produse cu mult zahăr. Până acum nu au fost.

În anul 2021, românii au fost mai tentați să pună în coșul de cumpărături și o sticlă de suc. De altfel, într-un singur an consumul a crescut cu aproape 30% potrivit Institutului Național de Statistică. Asta înseamnă că, în medie, un român a băut cu 25 de litri de suc mai mult.

Creșterea consumului poate fi explicată și de relaxarea restricțiilor după pandemie, când oamenii au ieșit mai mult în oraş. Însă nici în 2020, când am stat acasă nu am fost mai cumpătați. Am cumpărat 4,1 miliarde de litri de răcoritoare în total.

Adelina Tînțariu, director: “Momentan nu știm care va fi impactul asupra industriei. În 2010 s-a majorat TVA-ul cu 5%, iar impactul imediat, în primele două luni, a fost undeva la 50% scădere. Deci consumul practic s-a dus în jos. Ce putem spune acum este că ne aflăm într-o situație grea și din perpectiva inflației. Consumatorul va fi cel mai afectat.”

Pe de altă parte, industria de răcoritoare este un investitor important în România. Pentru că este bine poziționată, țara noastră este unul dintre principalele centre regionale pe care marile companii din străinătate le-au ales pentru producție și distribuție, și au construit aici 15 fabrici.

Potrivit reprezentanților Asociației Naționale pentru Băuturi Răcoritoare, în ultimii patru ani, industria a contribuit cu 3,65 de miliarde de euro la bugetul de stat.

A lăsat în urmă și multe deșeuri pe care autoritățile vor să le recupereze. Sistemul de garanție-returnare, anunțat cu fast acum mai bine de un an, a început să se miște. Potrivit estimărilor, sistemul va deveni funcțional în toate magazinele din țară prin luna noiembrie.

Dată publicare: 03-01-2023 19:13