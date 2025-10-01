Schimbare pe piața imobiliară. De ce mulți proprietari nu mai vor să închirieze în regim hotelier

Stiri actuale
01-10-2025 | 20:09
×
Codul embed a fost copiat

Piaţa chiriilor este ticsită de oferte cu mult mai multe ca în aceeaşi perioadă din 2024. Creşterea este cauzată parţial de proprietarii de apartamente care renunţă la închirierea în regim hotelier în favoarea unor clienţi pe termen lung.

autor
Călin Ardelean ,  Roxana Vlădășel

Alţii au sperat că vor putea închiria mai scump dacă păstrează locuinţele până la sosirea studenţilor, sau după mărirea TVA.

Statisticile unei rețele de agenții imobiliare arată o creștere de 25% a ofertei de chirii în luna septembrie, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut. Rândurile au fost îngroşate de proprietarii care nu mai vor să îşi dea apartamentele cu ziua, ci pe termen lung. Vor un venit constant şi mai puţine pagube.

Dan Vidican, proprietar: „Am întrerupt colaborarea cu aceste platforme, datorită gradului de uzură ridicat. În momentul de față doresc să-l închiriez pe termen lung."

Sorina Anton, agent imobiliar: „Un venit stabil, fix, în fiecare lună, este mai de dorit. Una e să-ți intre trolerul în fiecare săptămână, alta e să intre un client care să stea un an de zile.”

Citește și
roz cotroceni
Palatul Cotroceni, iluminat în roz pentru prevenția cancerului la sân. Mesajul primei doamne, Mirabela Grădinaru

Cristian Tăutu, expert imobiliar: „Marea majoritate a proprietarilor sunt nemulțumiți de uzură prea mare a apartamentelor în regim hotelier, a costurilor, care sunt mult mai mari decât la închirierea pe termen lung.”

O altă explicaţie a excedentului de locuinţe sta şi în faptul că mulți studenți preferă să împartă cheltuielile, aşadar se închiriază mai puţine apartamente.

Student: „Cred că este mai benefic pentru fiecare, pentru costuri, pentru utilități, se-mpart toate.”

Însă, în oferta vastă, se regăsesc şi cei care au ţinut la preţ, în speranţa că vor câştiga mai mult la început de an universitar şi după creşterea TVA. De pildă, pe o platformă de tranzacții imobiliare, creșterea ofertei este de 42 de procente, exact din aceste motive.

Ani Molosavlevici, agent imobiliar: „În ultimele două luni proprietarii le-au scos mai mult decât până acum."

Monica Dudău, reprezentant platformă online anunțuri imobiliare: „Unii proprietari, care ofereau locuințe la închiriere, s-ar putea să mizeze pe o evoluție ascendentă a chiriilor, în contextul în care o parte dintre cumpărători ar putea amâna achiziția și s-ar putea orienta către chirii, pe fondul majorării de TVA.”

În toate oraşele mari cei care intenţionează să se mute în chirie trebuie să ştie că vor da mai mult ca în anii trecuţi.

Sursa: Pro TV

Etichete:

Dată publicare: 01-10-2025 20:09

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
Palatul Cotroceni, iluminat în roz pentru prevenția cancerului la sân. Mesajul primei doamne, Mirabela Grădinaru
Stiri actuale
Palatul Cotroceni, iluminat în roz pentru prevenția cancerului la sân. Mesajul primei doamne, Mirabela Grădinaru

În România, cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic.

SUA plătește scump neînțelegerile politice. Nota de plată a „shutdown-ului” ajunge la 400 de milioane de dolari zilnic
Stiri actuale
SUA plătește scump neînțelegerile politice. Nota de plată a „shutdown-ului” ajunge la 400 de milioane de dolari zilnic

La Washington s-a instalat un nou „shutdown”, adică o paralizie parțială a activității guvernamentale, după ce neînțelegeri profunde între democrați și republicani au împiedicat un acord privind bugetul.

Ipotezele autorităților în cazul intoxicației misterioase din Vaslui. Un copil a murit, mama și sora sunt în spital
Stiri actuale
Ipotezele autorităților în cazul intoxicației misterioase din Vaslui. Un copil a murit, mama și sora sunt în spital

Autoritățile sanitar-veterinare din Vaslui iau în calcul să emită o alertă națională după moartea unui copil de 11 ani și spitalizarea de urgență a mamei și surorilor lui.

Recomandări
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 01 Octombrie 2025

49:04

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28