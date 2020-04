Scandalurile din noaptea de Înviere. Polițiști atacați, cauciucuri arse și petrecere în cimitir

Sărbătoarea Învierii nu a trecut în bună pace în ciuda măsurilor stricte.

Într-un cartier din Hunedoara, polițiștii au fost atacați cu pietre când au luat la întrebări un individ băut și recalcitrant. Iar în două comune din Galați și Dîmbovița, autoritățile au intervenit pentru a spulbera petreceri.

”Să vadă lumea ce-i la Hunedoara!”

”Bă, împușcă-mă pe mine! Te rog, împușcă-mă pe mine!”, a strigat unul dintre bărbații care a lovit mașinile de poliție, în cartierul Micro 7, din Hunedoara. Revolta a început după ce un echipaj de poliție a interacționat cu un bărbat care făcea scandal.

Văzând asta, rudele celui vizat au făcut un scandal monstru și chiar au început să arunce cu pietre. Ca să potolească spiritele, autoritățile au tras focuri de arma în plan vertical și au chemat în ajutor trupele speciale.

”Ce vrei mă? Du-te dracu de scârbă! să vădă lumea ce-i la Hunedoara!”, strigă un alt bărbat către un polițist care se retrage în mașină.

Oamenii legii au făcut o adevărată vânătoare de scandalagii și în cele din urmă 9 indivizi au fost reținuți și duși la audieri, fiind acuzați de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Au aprins cauciuri și au jucat hora în jurul focului

Imagini scandaloase au fost surprinse și într-o comună din județul Galați. Peste o sută de persoane, adulți și copii, s-au adunat aseară în centrul localității, au aprins câteva cauciucuri și au jucat hora în jurul focului.

Totul a fost transmis în direct, pe o rețea sociala: "Să vadă toață țara că noi nu ne lăsăm tradiția. Sute de oameni. Să vadă domnu' Iohannis!"

După o oră, cel care a filmat petrecerea de la Munteni a surprins și venirea forțelor de ordine: "Băăăă, poliția, baaa! Bă, fraților, a venit mascații!"

20 dintre petrecăreți au fost amendați cu câte 20 de mii de lei fiecare.

Chef la cimitir: ”Ce coronavirus, bă?”

Un chef similar a avut loc și în cimitirul din satul Vizurești, din Dâmbovița, unde mai mulți indivizi au instalat o boxă iar manelele au răsunat în toată localitatea: "În cimitir, fraţilor! Am adus lumină lu’ mama mea” Hai, hai! He, he, he! Aşa e la noi la cimitir!"

Petrecăreții s-au mândrit că doar la ei în comună pot danseze și morții: "Aşa se întâmplă la Vizureşti! Ce coronavirus, bă?!"

Apoi au curs dedicaţiile la microfon: "Distraţi-vă şi voi cum ne distrăm noi! Nu ţineţi cont de poliţie, de jandarmi, de armată! Ieşiţi în stradă şi distraţi-vă cum se distrează oamenii de la Vizureşti!"

În final a venit și nota de plata 130 de mii de lei amendă.

26.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali și militari s-au aflat azi-noapte pe străzi. Oamenii legii au intervenit la peste 1.800 de evenimente care au fost anunțate la numărul unic 112.

Au fost date 3.384 de amenzi, iar dintre acestea 391 au fost doar pentru încălcarea măsurilor privind starea de urgență, adică oameni care au ignorat restricțiile și au ieșit fară motiv pe stradă.

Au fost întocmite și 234 de dosare penale, 3 dintre acestea fiind pentru zădărnicirea combaterii bolilor.