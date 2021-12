Șase familii din Murfatlar au rămas pe drumuri, după ce un incendiu le-a mistuit casele. Decizia luată de autorități

StirilePROTV

Pentru șase familii din Murfatlar începutul de an va fi unul complicat. În a treia seară de Crăciun casele lor au luat foc, iar vâlvătăile au mistuit tot ce au agonisit într-o viață.

Din nefericire, un bărbat de 50 ani și-a pierdut viața, pentru că a vrut să-și salveze soția şi a intrat în casa cuprinsă de flăcări.

Tragedia lor a emoționat toată comunitatea, de la autorități până la vecini, astfel că toți s-au mobilizat să-i ajute pe oameni în refacerea locuințelor.

A treia noapte după Crăciun a fost un adevărat calvar pentru șase familii care și-au văzut moartea cu ochii. Oamenii îngroziți au ieșit disperaţi din casele curpinse de flăcări, pentru a-și salva viețile.



Proprietară casă arsă: "Am ieșit toți afară desculți, cum am putut. Cu picioarele goale, în noroi. Doar ce renovasem, cu o săptămână înainte de sărbători".



Proprietară casă: "Am început să plâng, am intrat în foc, am luat hainele ce am mai apucat și eu pe acolo și atâta a fost. Într-o secundă s-a dus tot".

Flăcările au fost atât de puternice încât oamenii nu au reușit să-și recupereze nimic. Tot ceea ce a rămas sunt doar pereții caselor.

Acum trebuie să o ia de la zero. Marcați de drama lor, toată comunitatea s-a implicat.

Alexandru Gabriel Lupașcu, preot: "Am încercat să ajutăm cu alimente, cu bani, cu îmbrăcăminte, cu lucruri care vor trebui din nou aduse în casă, electrocasnice, ce am putut și noi. Oamenii au venit, au ajutat".

S-au implicat și autoritățile locale. A fost convocat un comitet local care va evalua pagubele, iar până atunci a început deja curățarea spațiilor.

Gheorghe Cojocaru, primar Murfatlar: "Contribuim cu materialele de construicții necesare pentru închiderea clădirii, pentru a pune acoperișul, geamurile și ușile, ca să putem să ne apucăm de reparații la interior".

În noaptea incendiului, un bărbat de 50 ani, care a vrut să-și salveze soția, a suferit arsuri grave, iar după câteva zile a încetat din viață.