”S-au oprit intrând unii în alţii”. Scene de film pe o stradă din Capitală

O altercaţie s-a terminat marți noapte la secţia de poliţie, pentru un grup de indivizi din Capitală. Totul a culminat cu un accident provocat în trafic pe o şosea din sectorul 2.

Scenele povestite de martori par desprinse din filme.

Martor: "Am auzit un zgomot de accident, apoi am iest şi am văzut 2-3 maşini care au intrat una într-alta. Unul a ieşit din maşină, apoi ceilalţi îl băteau foarte tare. A venit poliţia, i-au oprit. Din câte am înţeles se alergau cu maşinile şi s-au oprit intrând unii în alţii."

Conform martorilor, ar fi fost vorba de o reglare de conturi, iar în urma incidentului o persoană a fost rănită la cap. 3 bărbaţi au fost duşi pentru audieri la secţia 9, iar mai apoi în arestul Poliţiei Capitalei.

Miercuri urmează să fie prezentaţi unei instanțe cu propunere de arestare preventivă.

