Ryan Holiday, despre fake news: „Mass-media a devenit disperată după click-uri”

Ryan Holiday, autorul american, controversat din cauza cărții sale despre "știrile false", a oferit un interviu pentru corespondentul Știrilor Pro TV, Vitalie Cojocari, povestind despre acest subiect.

Ryan Holiday: „Marketingul manipulează percepțiile oamenilor. Ideea cărții este să dai în vileag cum funcționează aceste strategii, prin urmare ce am făcut eu, a fost să arunc un ochi peste branduri, companii de fashion, dar aceste strategii în prezent sunt folosite și de state împotriva propriului popor, prin propaganadă, state împotriva altor state sau anumite grupări sunt învrăjbite împotriva altora. Sunt convins că aceste metode pot fi folosite pentru scopuri pozitive dar și negative. Multe companii, branduri, oameni sunt intimidați de marketing, oricât de rău arată este și o oportunitate și ca oamenii să atragă atenția asupra unei companii pe care o fondează sau asupra unei companii la care lucrează. Avem fake news-ul Donald Trump și această etichetă o punem pe tot ce nu ne place și există și informații care nu sunt bazate pe realitate și care sunt răspândite în mass media pentru că sunt senzaționale și bune de retransmis pe Twitter.”

El a mai spus că trusturile media trebuie să creeze această undă de șoc dacă vor atenție, totul fiind supraîncărcat cu informație, iar momentul în care cantitatea de știri crește, calitatea scade.

Ryan Holiday: „Am creat un boicot fals pentru un film pe care oamenii voiau să îl vadă. Practic, am creat o mișcare feministă împotriva filmului. Am făcut bilboarduri ofensive, am făcut fotografii cu aceste bilboarduri și apoi eu le-am scurs prin emailuri anonime, pe anumite bloguri și oamenii au început să reacționeze la această vandalizare falsă. Tot ce a început ca o poveste falsă, s-a transformat într-o poveste adevărată. Reporterii scriau despre protestele la adresa filmului. Din nimic, noi am creat o reacție adevărată la care participau oamenii adevărați. Se fac mulți bani din știri false. Abilitatea de a minți este o abilitate importantă modernă. Avem personalități politice care nu au rușine sau jenă. Am scris această carte tocmai pentru a atrage atenția asupra acestui aspect. ”

Potrivit declarațiilor lui Ryan, mass-media a devenit atât de disperată după click-uri, după bani, încât lucrurile s-au schimbat, au luat o turnură înspăimântătoare.

Ryan Holiday: „Jurnalistul trebuie să dea în primul rând acces publicului la adevăr, nu la o știre pe care să dea click. Oamenii consumă prea multă mass media. Ar trebui să citească mai mult, ar trebui să facă un pas înapoi și să analizeze mai mult. Oamenii se uită mai mult pe Facebook. Facebook nu produce știri, ci se interpune între noi și știri. Din această cauză se favorizează senzaționalul, ce este provocator și ce creează șoc, iar ce nu, nu face bine feed-ului de Facebook. Noi trebuie să nu ne mai concentrăm pe știrile de ultima ora, ci pe ce va rămâne și peste 10 ani. Oamenii caută grupuri care să creadă așa ceva și le servesc pe un platou toate acestea. Putem să avem știri cu origini dubioase și apoi acele știri sunt preluate de un trust și oamenii repetă această știre până când toți uită de unde a pornit totul și nimeni nu mai verifică sursele.”

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!