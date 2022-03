Rușii au folosit ucraineni pe post de scuturi umane: „ Au luat mai mulţi oameni şi i-au înghesuit pe toţi într-un subsol”

Oficialii ruşi susţin, sus şi tare, că unităţile care înconjurau Kievul şi alte oraşe din nordul Ucrainei au primit ordin să se retragă, drept ”dovadă de bunăvoinţă”.

Numai că occidentalii şi ucrainenii spun altceva: armata rusă se retrage din cauza pierderilor grave suferite, dar şi pentru că, după reaprovizionare, unităţile vor fi trimise către regiunea Donbas.

Fără succese în jurul Kievului sau în Harkov, ruşii au nevoie de o victorie în estul Ucrainei, unde speră să izoleze unităţile ucrainene care luptă în Doneţk şi Luhansk.

Din păcate, în zonele recent eliberate, ucrainenii au găsit doar ruine şi moarte.

Armata ucraineană controlează orăşelul Irpin, de lângă Kiev, după ce a reuşit să-i respingă pe ruşi din localitate. Zona este, însă, bombardată intens. Surse din armata ucraineană spun că ruşii încearcă, astfel, să acopere retragerea propriilor trupe. În urma lor au rămas zeci de morţi şi distrugeri de amploare.

Unii localnici spun că au fost reţinuţi de trupele ruse şi folosiţi ca scuturi umane, pentru a preveni atacurile ucrainene.

Femeie: „ Au luat mai mulţi oameni şi i-au înghesuit pe toţi într-un subsol. Eram vreo 40. Şi apoi, în jurul casei au pus un tanc într-o parte, alt tanc în cealaltă parte şi un al treilea în curte.”

Moscova a anunţat că îşi retrage trupele ca semn de bunăvoinţă, dar oficialii ucraineni şi serviciile americane de informaţii spun că ruşii mută unităţi în estul Ucrainei, noul punct fierbinte al conflictului după ce atacul asupra Kievului a dat greş.

Volodimir Zelensky, preşedintele Ucrainei: „Rusia masează forţe pentru noi atacuri în Donbas, iar noi ne pregătim pentru asta. Nu vom renunţa la nimic şi ne vom bate pentru fiecare metru din pământul nostru, pentru fiecare cetăţean."

Analiştii militari cred că ruşii intenţionează să taie retragerea unităţilor ucrainene care luptă în Donbas cu separatiştii pro-ruşi. Pentru asta, ar urma să atace pe două direcţii, dinspre Sumî şi dinspre Mariupol. Oraşul Izyum e chiar în drumul lor.

John Sparks, reporter Sky News: „(Ucrainenii) fortifică drumurile locale, construiesc baricade din beton şi din bucăţi de granit. Am văzut sute de soldaţi urcaţi pe blindate, care se îndreaptă spre linia frontului. Acolo au loc lupte grele şi e clar că ucrainenii se aşteaptă să se intensifice."

Starea de spirit printre militarii ucraineni este una foarte bună, chiar și sub bombardament.

Kalash, militar ucrainean: „Staţi liniştiţi, nu săriţi în sus. O să vă spun eu când vin (proiectilele) spre noi. Staţi liniştiţi, bucuraţi-vă de viaţă, de natură."

Unii localnici au început să revină în localităţile care sunt din nou controlate de armata ucraineană. Maria şi Serghei au plecat din Iasnohorodka, un sat din apropiere de Kiev, atunci când s-au apropiat rușii. Când s-au întors, au găsit casa ştearsă de pe faţa pământului.

Mariya Malyshenko, soția lui Serhyi Malyshenko, locuitori în Iasnohorodka: „Au început să ne bombardeze puternic. Am lăsat totul aici şi am plecat fără nimic la casa fratelui meu, Yura. Aveam doar hainele de pe noi, aşa am fugit."

În sud, spre Nikolaev, ucrainenii ţin armata rusă pe loc, ba chiar au cucerit câteva localităţi din regiunea Herson. Autorităţile locale spun că situaţia este sub control.

Kim Vitaliy, guvernator regional Nikolaev: „Vedeţi că oamenii se plimbă, ies la plimbare chiar şi când sună alarma antiaeriană, îşi scot câinii la plimbare. Nu vom pleca de aici, nu vom ceda nimic, ne vom repara oraşul şi pot să spun asta în numele tuturor cetăţenilor mei."

Moscova vorbește despre creearea unor diversiuni

La Moscova, reprezentanţii ministerului rus al Apărării susțin acum că atacurile spre Kiev şi Cernigău au fost doar nişte diversiuni, menite să ţină ocupaţi cât mai mulţi soldaţi ucraineni.

Igor Konashenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării: „Planul era de a face inamicul să-şi concentreze mare parte din trupe, resurse şi blindate grele în apărarea oraşelor mari, inclusiv a Kievului, şi să le distrugem pe câmpul de luptă, evitând victimele în rândul populaţiei."

Pentagonul susţine că deţine informaţii cum că Vladimir Puţin se simte păcălit de propriii săi generali, de la care nu ar primi toate datele de pe front.

John Kirby, purtător de cuvânt ministerul american al Apărării: „Dacă domnul Putin este dezinformat sau neinformat despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, este armata lui, e războiul lui. El a ales. Faptul că s-ar putea să nu aibă toate datele, să nu înţeleagă complet nivelul la care trupele sale dau greş în Ucraina... nu e liniştitor, ca să fiu sincer."

Retragerea precipitată a rușilor pare să aibă, totuși, legătură cu pierderile masive, în oameni și echipamente, suferite în ultimele săptămâni. Potrivit Casei Albe, invazia a fost o gafă strategică, în urma căreia Rusia e mai slabă pe termen lung și din ce în ce mai izolată pe scena mondială.