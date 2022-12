Românii se întorc acasă de sărbători. Sunt mai mulți decât anul trecut, dar mai puțini față de 2019

Sunt mai mulți decât anul trecut, dar mai puțini față de 2019. Asta înseamnă, spun sociologii, că mare parte dintre cei plecați s-au stabilit definitiv peste hotare.

Cu zâmbete largi și îmbrățisări strânse, familiile se reunesc în aeroport. Urcați pe geamantane, i-am întâlnit și pe Sara și Patrick. Alături de părinți au venit pentru sărbători în România. S-au mutat în Germania în urmă cu 6 luni și pentru moment nu intenționează să se întoarcă în țară.

Costin și Roxana Haleț: E valul al doilea de imigranți, din păcate. Abia acum plecăm aia care am încercat să schimbăm ceva.

Reporter: De ce ați plecat?

Cuplu: Pentru ei (n.r. - pentru copii). Lucrăm amândoi aici și am decis să plecăm – nu se schimbă nimic, nu se schimbă nimic – sistemul ne gonește. La 38 de ani cu doi copii să pleci în Germania, să lucrezi cu firma, am plecat oameni cu joburi ok în România.

Reporter: Și din prieteni mai aveți?

Cuplu: Trei din aceeași firmă cu mine, la o lună fiecare.

Reporter: Cum e la grădi acolo?

Fetiță: E foarte frumos!

Reporter: Ce îți place acolo?

Fetiță: Învăț multă germană.

Victor are în țară soția și un băiat. Lucrează în construcții în Belgia, de aproximativ 6 ani. Are mulți prieteni români stabiliți peste hotare care au renunțat să mai vină acasă de sărbători.

Victor Adrian: „Care au familie acolo, la revedere, nu se întorc. Am o grămadă de prieteni, au și renunțat la cetățenia română. S-au stabilit acolo, și-au cumpărat casă, mașină, nu are rost. Copiii la școală. Până acum un an doi, când era bunică, au tras, dar de când a murit și bunica, la revedere. Cum e la români – s-a împărțit casa, a luat ală, ăla și nu are rost să mai vină”.

În ultima săptămână pe cel mai mare aeroport din țara, „Henri Coandă” din capitală, au fost peste 106 mii de pasageri în zona „sosiri internaționale”. Numărul este mai mare decât în 2021, însă mai mic față de aceeași perioadă din 2019.

Român din Spania: „Și cu scumpirile astea nu prea își permit să vină în țară, dar acum depinde. Cum au serviciile, concediu”.

Doi din cinci părinți care lucrează în străinătate nu vor veni acasă pentru sărbătorile de iarnă, arată datele unui studiu recent. La finalul lunii septembrie, în evidențele serviciilor de asistență socială, în România erau peste 73 de mii de copii, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă peste hotare.

Antonio Amuza, sociolog: „Criza energetică poate să fie un motiv pentru că asta a influențat creșterea costurilor, inclusiv ale tranporturilor și atunci este mai complicat să revii în perioada asta și poate oamenii își amînă întoarcerea acasă pentru perioade, când costurile sunt mai mici”.

În plus, pasagerii care încearcă să se întoarcă în România de sărbători se confruntă și cu greve in transporturi și ninsori în mai multe țări europene. Pe un aeroport din Marea Britanie mai multe curse au fost anulate. Tot în Regatul Unit, săptămâna viitoare este anuntață și o grevă a sindicatelor, iar activitatea va fi perturbată pe mai multe aeroporturi.

O variantă mai sigură rămâne însă transportul terestru. Luni, la Vama Nădlac 2, oamenii așteptau între 20 de minute și cel mult 60. Sute de mașini cu români care lucrează peste hotare erau la coadă.

Român: „Am venit special acasă de sărbători să le facem surpriză familiei, le-am adus multe cadouri și sperăm să fie drumul ok, să nu fie trafic. Am adus multe jucării și haine, nu stiu ce-i la modă acum am un copil mic și i-am adus foarte multe jucării”.

Majoritatea celor care au ajuns în țară, se vor întoarce în țăarile din vest, la locurile lor de muncă, imediat după Anul Nou.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 19-12-2022 17:43