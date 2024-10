„Lapte și miere” pentru românii din străinătate care se întorc în țară. Ce le promit politicienii ca să se întoarcă în țară

Documentul prevede numeroase beneficii, de la bilete de avion sau controale medicale gratuite, până la deduceri fiscale și ajutoare în bani pentru cei care vor să își întemeieze o afacere. 2 miliarde de euro ar costa toate măsurile, iar o parte dintre românii care sunt stabiliți de zeci de ani în afara țării spun ”pas” propunerii.

Inițiativa liberalilor prevede, printre altele, ca cetățenii care se întorc și ar investi cel puțin 250.000 de euro în turism ori centre de procesare sau depozitare pentru alimente, să primească tot atâția bani de la stat. În plus, ar beneficia de prioritate la împrumuturi de stat cei ce vor să își facă prima livadă, prima fermă sau prima seră în România. Iar trei ani de zile nu s-ar plăti taxe și impozite la stat pentru aceste afaceri.

În inițiativa liberalilor este prevăzut chiar și programul Prima Casă - Diaspora prin care cei interesați își pot lua împrumuturi garantate de stat cu dobândă subvenționată timp de 5 ani. Iar cei ce au stat în străinătate cel puțin un an ar primi bilete de avion gratuite ca să revină acasă și transport asigurat cu trenul pentru bagajele voluminoase pe care vor să le aducă.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL: „O parte dintre acesti români își doresc să se întoarcă acasă, au fost alungați de statul român, o bună parte dintre ei și din motive economice în special în sudul Italiei sau în sudul Spaniei își doresc să se întoarcă acasă și cred că trebuie sprijinți”.

Promisiunile nu-i conving pe românii din diaspora

Inițiativa a fost depusă la Senat, iar statul ar trebui să aloce 2 miliarde de euro dacă aceasta va deveni lege. Dar măsurile nu par să-i atragă pe toți românii stabiliți peste granițe. Ioan Cosmescu locuiește de 40 de ani în America și produce aparate medicale inventate de el și folosite în chirurgie. A mai încercat acum 10 ani să revină în țară.

Ioan Cosmescu, român care locuiește în SUA: „Nu a funcționat ”merge și așa”. Atunci când am venit am cumpărat 12 hectare de pământ ca să construiesc o fabrică mare și am dat-o în bară. Aproximativ 4 milioane de dolari am pierdut”.

La fel gandesc și alți români plecați de mult din țară.

Ovidiu Călin, român stabilit în SUA: „Am trăit foarte mult în România cenușie și îmi e foarte greu să trec peste asta, să încep de la zero în același loc. Poate încep de la zero în alt loc”.

Maria Micsia, româncă stabilită în Canada: „Când cineva ne dă ceva sau se gândește să ne dea ceva, pentru noi e prea tărziu”.

Guvernul nu știe exact câti români trăiesc peste graniță

Statul nu are date precise legate de câți români sunt plecați din țară. Estimările oficiale arată că peste 6,5 milioane au reședință în străinătate. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, anul trecut au plecat cei mai multi români, peste 700.000, un record al ultimilor 30 de ani.

Tot INS arată însă că sunt și români care revin în țară, dar numărul lor e mai mic.

Numărul cetățenilor români reîntorși din străinătate, conform INS:

♦2017 - 146.315

♦2018 - 141.289

♦2019 - 161.286

♦2020 - 114.469

♦2021- 149.513

♦2022 - 190.205



