Românii care așteaptă rapelul vaccinului anti-Covid în următoarele 3 săptămâni au imunizarea finală asigurată

Românii care așteaptă rapelul vaccinului împotriva Covid în următoarele trei săptămâni ori fac în curând prima doză au imunizarea finală asigurată.

Este anunțul ferm al Ministerului Sănătății, care promite că vor fi onorate, fără amânări, programările deja stabilite. După o tranșă redusă, livrată lunea trecută, producătorul Pfizer-BioNTech mărește chiar de luni numărul dozelor. Încă un lot este așteptat marți.

În București, Timișoara și Cluj Napoca au aterizat avioane cu loturi noi de vaccinuri Covid. În total, 92 de mii 500 de doze, dintre care cele mai multe revin centrelor din Capitală, 35.000.

Cantități de cinci ori mai mici au fost transportate spre Craiova și Timișoara. Cantitatea de ser alocată României va reveni la cea promisă inițial, spun oficialii, care susțin că nu există probleme privind rapelul pentru cei care au fost vaccinați deja.

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății: „În mod cert, toți cei care au primit prima doză, toți cei care vor primi prima doză, pentru toți aceștia este asigurată și a doua doză de rapel, pentru toți aceștia putându-se realiza imunizarea maximă. Toate companiile care ajung să pună pe piață un vaccin împotriva Covid-19 au o înțelegere fermă, un contract cu Uniunea Europeană, astfel să nu mai există întârzieri, să nu mai existe tranșe livrate în cantități mai mici.”

S-a întâmplat la fel în toate țările comunitare, după ce compania Pfizer a închis temporar o aripă a fabricii din Belgia, pentru a instala noi linii de producție. În țara noastră a fost redusă o singură tranșă, de la 150 la 87.000. Reprezentanții producătorilor spun că scăderea a fost oricum controlată, iar programarea la vaccin a fost sincronizată, în timp real, cu loturile stocate în halele fabricilor, cu ce există deja în țară și cu volumele planificate în cele trei săptămâni de după.

Am încheiat săptămâna trecută cu 100.000 de doze de vaccin aflate în centrele regionale din România și cu un necesar de 420.000 de doze de rapel, în următoarele 20 de zile. Am deschis săptămâna cu peste 92.000 de doze intrate în țară, plus încă 96.000 la distanță de 24 de ore. Reprezentanții Ministerului Sănătății anunță că între 1 și 14 februarie se va menține această cantitate între 180.000 și 200.000 de doze, urmând ca de la jumătatea lunii să o și depășim. Livrările vor include o extindere a cotei inițiale de vaccinuri alocate României, cu 8 milioane 600 de mii de doze.

Procesul depinde însă și de capacitatea internă de a evita problemele de distribuție de la centrele mari către cele locale, dar și de a redeschide aplicația de programare exact după ce numărul de vaccinuri ajunse în țară depășește numărul celor care au nevoie de rapel.

România nu are condiții pentru a stoca mai mult de jumătate de milion de doze simultan.

Pfizer a anunțat că vrea să producă, anul acesta, 2 miliarde de doze, față de 1,3 miliarde, cât anunța în 2020.