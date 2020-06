România, sub teroarea apelor. ”Cel mai mare dezastru din istorie”

Mai bine de jumătate de țară se află sub teroarea apelor. Pe lângă inundațiile și pagubele provocate, șuvoaiele au luat și două vieți: o femeie din Vaslui și un bărbat din Bihor.

Marți noapte, viiturile au făcut dezastru în mai multe localități din Alba, iar în Bistriță Năsăud zeci de gospodării, drumuri și terenuri agricole au fost distruse.

În localitatea Rodna din județul Bistrița-Năsăud a plouat necontenit. Zeci de gospodării, drumuri și terenuri agricole au fost distruse.

Alexandru Varga, voluntar SVSU Rodna: ”Pârâul a ieșit din matcă, s-a înfundat acolo și a început să iasă pe drum, e atâta de mare forța naturii”.

Pompierii au evacuat 15 adulți și 7 copii, care s-au trezit izolați în mijlocul apelor.

”Sinistrat: Am auzit o rupere de nori și a venit apa dintr-o dată, puternic.

Reporter: Erați acasă?

Sinistrat: Da, tata e și paralizat pe pat.

Reporter: Cine v-a salvat?

Sinistrat: Pompierii”.

A plouat torențial și în Bistrița.

”Reporter: Nu mai puteți înainta, nu, nu ați știut că e așa de mare?

Localnic: De unde să știu?”.

Localnic: ”Sânmiclăuș, probabil cel mai mare dezastru din istoria acestei localități”.

O viitură puternică a lovit localitatea Sânmiclăuș marți noapte. Apa a intrat în casele oamenilor. Mobila și electrocasnicele au fost distruse, iar animalele luate pe sus.

Femeie: ”Uite ce e aici, uitați cum a intrat apa este tot. Copila aia mică de 2 ani plângea, apa era până la geam”.

”Bărbat: Mobila, televizoare, ce am avut tot, canapele, uite că s-a dus pe râpă.

Reporter: Cât de mare a fost apa?

Bărbat: Se vede, un metru și ceva a fost apa în casă”.

Femeie: ”Așa a venit cu o vuitură de nu ai mai văzut așa ceva, înotau oamenii pe aici”.

Oamenii au fost alertați prin sistemul Ro Alert.

Lt. col. Ovidiu Costea, prim adjunct ISU Alba: ”A fost emis un cod roșu pentru manifestare iminentă a unor fenomene meteo periculoase. În urma unei viituri create au fost afectate aproximativ 30 de gospodării și 35 de anexe gospodărești”.

Alertă după ce două baraje din Ucraina s-au rupt

Și orașul Aiud a fost lovit de o viitură puternică.

Un copil de 9 luni și mama lui au fost evacuați de urgență din casa lor înconjurată de ape.

De altfel, în tot județul Alba a fost prăpăd după ce ploile violente au măturat versanții și s-au transformat în viituri.

Bărbat: ”Nu am văzut absolut nimic, numai m-am trezit cu apa în curte”.

Femeie: ”În jurul orei 4 am fost sunată că vine apa peste noi, am ieșit afară, aveam apa până la genunchi în curte, nu puteam să ies, am scos copiii din casă, nu știam ce să fac și am sunat pompierii”.

Probleme au fost și pe râul Prut. La Oroftiana, la intrarea Prutului în țara noastră, apa a depășit valorile normale.

Pompierii din Botoșani au intrat în alertă după ce în Ucraina două baraje au cedat, iar pericolul de inundații există și la noi.

La Vaslui, o femeie de 75 de ani a fost luata de viitură. Bătrâna a traversat o punte peste un râu umflat, dar s-a dezechilibrat și a căzut.

Pompierii au găsit-o fără suflare la 5 kilometri distanță.

Șuvoaiele au făcut prăpăd și în comuna Bogdănești. Podul de la marginea satului nu a putut face față cantității mari de apă.

”Am muncit un an degeaba”

Proprietar: ”A intrat apa în casă, pui morți. Am muncit un an degeaba. Într-o jumate de oră a făcut dezastru”.

Proprietară: ”În parte ailaltă am avut roșii, castraveți, pepeni. S-a dus tot. Nu am nimic”.

Și în Bihor, apele au făcut o victimă. Un bărbat de 56 de ani a fost găsit mort într-un pârâu.

Și județul Caraș-Severin a fost din nou lovit de ploi și inundații.

Iar în Maramureș, mai multe râuri au ieșit din matcă și au distrus tot în cale. Este și cazul râului Tisa.

Acolo, autoritățile au ridicat un zid de protecție cu saci de nisip. În localitatea Bistra, traficul feroviar a fost oprit mai bine de 3 ore, după ce aluviunile au blocat calea ferată.