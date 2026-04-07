„Noi trebuie să venim pe zona de aplicaţii. Să ne uităm ce putem şi unde suntem buni. La nivel de ţară, nu prea ne-am decis noi cam pe ce vrem să mergem. Avem oameni buni, dar nu ştim ce vrem să facem. Şi atunci trebuie să vedem ce facem, să ne decidem, iar apoi să avem un plan şi să investim în zona respectivă”, a afirmat, marţi, la Maratonul Profit.ro "Şcoala după ChatGPT", Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnice Timişoara.

Acesta a spus că în privinţa inteligenţei artificiale, România „a rămas în urma Bulgariei”, chiar dacă există şi oamenii, şi sursele de finanţare. „De exemplu, pe partea de inteligenţă artificială am rămas în urma Bulgariei, care s-a mişcat mai bine. Şi aici nu mai vorbim de investiţii, ci de întârzierea folosirii unor fonduri”, a subliniat rectorul Politehnicii timişorene.

El a dat exemplul proiectului pe ceea ce înseamnă design de circuite electronice, care a pornit în cele din urmă şi pentru care a mulţumit Guvernului.

”Am stat trei ani după el. Nu e voie să se întâmple aşa ceva! Adică ai sursa de finanţare, ai oamenii şi aşteptăm pentru că cineva se mai gândeşte, nu vrea să-şi asume etc... E vorba de investiţii şi atunci banii pe care îi ai la dispoziţie nu îi investeşti, mai şi tai...Aici apar problemele”, a mai spus Florin Drăgan.