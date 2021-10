România, noua Lombardie a Europei. Oamenii mor pe capete în case, iar dricurile se aliniază în fața spitalelor

În Romania se confirmă teoria că întotdeauna este loc și de mai rău. Mor familii pe capete, în case, iar lângă ambulanțele din fața spitalelor, se aliniază dricuri.

De altfel, șoferul unei mașini mortuare mărturisește înfricoșat că a fost la Spitalul Sfântul Ioan unde era catastrofă. Potrivit acestuia, ''20-30 de familii, stăteau la ușă, cu morții pe jos''. Este atât de multă durere în țară, încă pare că ne va strivi. Și n-am atins, încă vârful valului patru, o recunosc cei din fruntea sănătății. Miercuri, veștile rele au continuat să curgă. 423 de morți și peste 17 mii de noi îmbolnăviri.

Cu flori în mâini și fețele împietrite, apropiații celor ce s-au prăpădit peste noapte la Spitalul Pantelimon din Capitală, se pregătesc de primul șoc. Vor intra pe rând în morgă unde trebuie să își recunoască părinții, bunicii ori frații. Între ei, un bărbat căruia i-a murit soția.

Bărbat: ''Aici a murit, în spital. Am dus și medicamentele de acasă și...''

Numai în ultimele două zile, aproape 1000 de români s-au stins. De acum, în urma ambulanțelor, vin șirurile de dricuri. Până și pentru cei învățați cu moartea, este prea mult.

Mihai, șofer mașină mortuară: ''Am fost la Sfântul Ioan unde era catastrofă, șir de mașini, 20-30 de familii la ușă, cu toți morții pe jos. Nu au unde să-i mai pună și acum mergem la municipal, unde probabil e la fel, ne-a sunat o familie să mergem acolo. Un băiat de 36 de ani, cum să rămâi? Am și eu un băiat de 35 de ani, rămâi cu traume și nopți halucinante, că nu poți să dormi. Să se vaccineze, e singurul lucru care îl pot face.''

În loc să își ia tatăl teafăr acasă, miercuri i-a adus o coroană. Este amarul acestui bărbat cu lacrimi în ochi. Îl doare că n-a mai apucat să schimbe o vorbă cu părintele său.

Bărbat: "În ultimele zile nu am mai vorbit că nu mai putea, avea mască de oxigen. Inițial mi-a spus să-l iau acasă, că dacă nu, moare aici. Îi era dor."

Tulburătoare este și povestea unor soți, rupți unul de altul, după trei săptămâni petrecute la terapie intensivă. Au vorbit mereu la telefon, până într-o zi.

Bărbat: ''Soacra mea e în continuare în stare gravă la etajul 5. El a aflat și aflând că ea e mai grav, a făcut stop cardio-respirator. De la necaz, s-au gândit că sunt amândoi bolnavi, au vrut să se întâlnească unul pe altul, s-au gândit și la noi, copiii. Au avut simptome acasă, ei fiind nevaccinați, că nu s-au vaccinat."

Mulți alții nici nu mai ajung la spital. Nu de puține ori, medicii de pe ambulanțe doar constată decesul.

Miercuri dimineață, un echipaj SMURD a fost solicitat la o adresă. Acolo, medicii aveau să găsească drama unei întregi familii. În urmă cu doar o zi s-a stins mama, infectată cu Sars-Cov-2, iar în miercuri dimineață și băiatul ei a pierdut lupta cu boala.

Niciunul dintre ei nu era vaccinat. Au decis să rămână în carantină acasă, însă starea lor s-a agravat după care lucrurile au avut un final dramatic.

Femeie: "Ferească Dumnezeu, este o tragedie! A mai fost un caz așa la scara cealaltă. A murit mama, la o săptămână fiul. Au ajuns să moară oamenii acasă. Este foarte dureros.''

Cumplită este și povestea unei perechi din Calafat. Ea era vaccinată, dar avea o boală autoimună. A murit la spital. El nu era imunizat și s-a dus chiar în ziua înmormântării. După câteva zile l-a urmat și tatăl sau.

Peste tot în țară, trotuarele din fața spitalelor sunt pline de rude care își frământă mâinile. Așteaptă cu frică vești despre cei 1799 de bolnavi ajunși la terapie intensivă.

Ca într-un film de groază, ambulanțele aduc necontenit alți și alți bolnavi. Cei mai mulți sunt tratați pe holuri.

În același spital sunt și oamenii care se agață de speranță.

Bărbat: ''Am venit cu fratele meu să ne vaccinam. Am venit să facem prima doză, e un drum pentru toată lumea să facă același lucru. Plus că, ce am văzut în spital... M-am crucit. La UPU era crunt. Îi îndemn pe toți să se vaccineze chiar și acum în al doilea ceas.''