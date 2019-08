România, măturată din nou de furtuni violente. Pagube uriașe în mai mule județe

Am avut de-a face joi cu un nou episod cu furtuni violente, care au măturat mai multe zone din țară.

În Argeș, un bărbat de 64 de ani, cu probleme locomotorii, și-a pierdut viața după ce a fost luat de viitură. Rău a fost și în Alba, unde zeci de animale au fost lovite de trăsnet și au murit pe loc. În schimb, în Dâmbovița și Brașov, oamenii s-au trezit înconjurați de ape.

Inundații în Dâmbovița

Zona de nord a judeţului Dâmboviţa a fost acoperită de nori negri şi a plouat torenţial. În scurt timp, mai multe pâraie s-au umflat şi au inundat gospodăriile oamenilor. Cel mai rău a fost în localităţile Buciumeni şi Pucioasa, unde apele au năvălit în curți. Din fericire, nu exista victime, dar multe culturi au fost distruse.

Inundații în Brașov

În Braşov, mai multe străzi s-au transformat în lacuri şi câteva maşini nu au mai putut înainta după o rupere de nori.

Inundații în Argeș

O viitură puternică a măturat tot ce a întâlnit în cale şi în comună Godeni din Argeş. Apele repezi şi învolburate ale râului din localitate au luat şi o viață. Un bărbat de 64 de ani, cu probleme locomotorii, care avea grijă de vitele localnicilor, a vrut, cel mai probabil, să îndepărteze animalele de mal, dar a alunecat şi a căzut în apă.

Citește și Un șofer din Brașov a sunat la 112 pentru că a rămas blocat cu mașina din cauza ploilor

Bărbat: "L-am găsit cu pompierii, cu smurdul. I-am aşteptat, şi am mers cu dumnealor şi eu am mers în fata l-am văzut acolo, i-am strigat au venit repede şi i-am scos."

Omul a fost găsit la aproximativ un kilometru depărtare. Medicii l-au resuscitat zeci de minute, dar nu a mai putut fi salvat.

Inundații în Alba

Prăpăd a fost şi în localitatea Ighiu din Alba. Acolo, peste 90 de oi, câteva capre şi o măgăritză au fost lovite de trăsnet şi au murit sub ochii ciobanului. Bărbatul a încremenit când a auzit bubuitură puternică şi a văzut cum animalele cad ca secerate.

Dănilă Anghel, cioban: "A venit tare ploaia, ele s-au băgat săracele, s-au tras la tufe. Numai o bubuit o dată şi numai fum şi gata când m-am uitat 70-80 jos mai multe, nu am mai ştiut de mine, am şi căzut în genunchi, nu am mai putut."

Pagubă se ridica la peste 30 de mii de lei.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!