România, lovită de un val de aer din Africa. Recorduri de temperatură, în noiembrie

În țară, ultima lună de toamnă, este neobișnuit de caldă. Dovadă că miercuri, s-au înregistrat și 25 de grade, în multe zone.

Prilej numai bun pentru ca afacerile de vară, precum gelateriile, plimbările cu vaporașul, ori terasele, să prospere chiar dacă se apropie Crăciunul.

Cine a ieșit în parc s-a bucurat de o zi de noiembrie splendidă, cum rar întâlnim în această perioadă. La prânz, în Herăstrău, oamenii au închiriat bărcuțe ori s-au plimbat cu vaporașul.

Turistă: „Foarte, foarte plăcut. Vremea”

Dacă astăzi au fost 25 de grade, anul trecut, își amintesc administratorii, debarcaderul era de mult închis.

Rodica Alecu, ALPAB: „Comparativ cu anul trecut, când sezonul s-a terminat la sfârșitul lui octombrie, anul asta încă continuăm și sperăm să o ținem așa până la sfârșitul lunii.”

Citește și Val de aer tropical după vortexul polar. Temperaturi mai mari și cu 20 de grade

Forfotă mare a fost și la terase, unde clienții au stat în tricouri și au comandat băuturi răcoritoare.

Client: „Bine, plăcut, ne destindem, de dezmortim puțin.”

Clientă: „Da, e superb, ne simțim exact că primăvara”

Alexandru Feneșan, managerul unui restaurant: „Avem terasa jumătate plină, au început să comande limonade, seara este seară de vin. Sperăm să ținem deschis până la sfârșitul anului, acum dacă ne ajută vremea”.

Vremea caldă a ținut și cu proprietarii gelateriilor, care au avut mai multă cerere decât de obicei.

Clientă: „Nu am răcit până acum și m-am gândit de ce nu? Și e super cald afară... Why not?"

Proprietarul unei gelaterii: „Zilele astea călduroase ne ajută foarte mult. Se simte imediat, mai ales de la orele prânzului. Când începe să se încălzească. În weekend-uri, când e cald, vedem mult mai mulți clienți decât te-ai aștepta într-o zi de noiembrie.”

Ne bucurăm de aceste temperaturi grație unui val de aer cald, care vine din nordul Africii, anunță meteorologii.

La începutul acestei săptămâni am avut parte și de recorduri de temperatură pentru această lună. De exemplu, ziua de 5 noiembrie a fost cu 0,5 grade mai călduroasă decât a fost vreodată din 1961 încoace de când se fac măsurători.

Femeie: „Chiar ziceam zilele astea că anul trecut a fost foarte frig pe vremea asta. Eram cu haine groase, pregătiți de iarnă."

Femeie: „Este destul de ciudat dar încălzirea globală se accentuează, deci trebuie să ne acomodăm cu vremurile.”

Iar vremea va rămâne în continuare la fel de caldă cel puțin până duminică în marea parte a țării. În București, dar și la mare, vom avea parte de temperaturi de vară, de 23-24 de grade. Asta înseamnă cu 9 sau 10 grade mai mult decât ar fi normal în această perioada.

De săptămâna viitoare, temperaturile vor reveni la valorile normale acestei perioade.