Români blocați în Zanzibar din cauza pandemiei au ajuns să aibă afaceri de succes. Corina i-a cucerit cu prăjituri și cozonac

Unii români au descoperit acest loc în perioada pandemiei și au mizat pe afaceri de familie făcute aici.

Situat lângă coasta de est a Africii, Zanzibarul a fost în pandemie una dintre puținele destinații care și-au păstrat granițele deschise pentru turiști.

După ce a rămas blocată aproape opt luni în Zanzibar, Corina Micu s-a îndrăgostit de acest loc, așa că împreună cu iubitul ei a decis să se stabilească aici definitiv. Şi pentru că este un patiser cu experienţă, a început o afacere cu rețete românești. Face cozonaci și prăjituri în Zanzibar.

Corina Micu, antreprenor: ,,Chiar nu mă gândeam să mă mut aici. A fost așa o hotărâre pe momentul corona time. Puteam să deschid oriunde, dar faptul că am rămas aici blocată pe perioada aia, opt luni de zile, m-am gândit ce se poate face.”

Și Paula Bătrâneanu este tot o româncă blocată câteva luni în Zanzibar în perioada pandemiei. A început timid să își dorească să rămână acolo, așa că din economiile ei a închiriat o vilă, în care să locuiască și ea. Iar camerele rămase libere le subînchiriază acum turiștilor veniți din toată lumea.

Prețurile variază de la 60 la 240 de euro pe zi, în funcție de mărimea camerei și de priveliște.

Paula Daiana Bătrâneanu, antreprenor: “Dacă vrei să îți deschizi o afacere ai două variante: să își deschizi afacerea pe cont prorpiu sau să își deschizi afacerea cu un partener local. Partenerul local implică niște taxe mai mici. Și la impozite și la deschiderea firmei.”

În arhipelag există și români care au venit strict pentru afaceri aici, în special pentru cele din domeniul imobiliar. Radu Dicu a început în pandemie construcția unui cartier cu zece vile, chiar în buza oceanului.

Dicu Radu Cătălin, antreprenor: ,,Dacă a fost greu? Da, a fost foarte greu. Foarte greu încă de când am început..de când am găsit proprietatea, de când am început să fac actele. E și o rentabilitate foarte bună pentru business. Mult mai bună decât în România."

Spune acest lucru pentru că o bună parte din materialele de construcție sunt aduse din Dubai, la un preț asemănător cu cel din România. Întreaga investiție a costat aproape un milion de euro și a fost făcută în colaborare cu un arhitect din România.

Mario Avram, arhitect designer: “Să vii din exterior să lucrezi într-o țară străină este mai greau. E mai complicat, dar în final a fost totul ok și a ieșit totul bine.”

Recent, guvernul local din Zanzibar a anunțat că va încerca să sprijine din ce în ce mai mult în viitor toți investitorii străini care vor să dezvolte proiecte mari în domeniul hotelier, sau imobiliar.

Dată publicare: 23-01-2023 12:25