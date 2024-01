Român condamnat la închisoare cu executare după ce a furat un câine din fața unui magazin din Paris

Decizia nu este însă definitivă. Iar individul este acum de negăsit. La fel și animalul furat.

Omora este un câine de patru ani din rasa Border Collie. Proprietarul lui, Hayden, are 29 de ani și este un cioban itinerant din regiunea Gironde.

Blănosul era aproape în permanență lângă stăpânul lui, inclusiv la muncă, la o stână din regiune. Hayden povestește cum, în urmă cu câteva luni, i-a fost furat animalul.

Hayden Ben Hassine, proprietarul câinelui furat: ”Am lăsat câinele în fața unui magazin, unde am intrat să-mi cumpăr un sandwich. Când am ieșit, după cinci minute, animalul nu mai era acolo. Am știut că e vorba despre un furt, pentru că Omora nu pleca niciodată singur".

Avocata proprietarului câinelui spune că polițiștii au verificat și camerele video din fața supermarketului de unde a dispărut animalul și au văzut că acesta a fost luat de un individ. Ulterior, acesta a fost identificat ca fiind un român și a fost dus la audieri. La scrut timp, însă, a fost eliberat.

”Oameni care au condamnări și sunt liberi sunt destui”

Pe 9 ianuarie, Tribunalul din Paris l-a condamnat pe român, în lipsă, la 4 luni de închisoare cu executare, dar și la plata a 3.000 de euro daune morale, mai spune avocata păgubitului.

Olivia Symniacos, avocata lui Hayden: ”Este vorba, în principiu, de închisoare cu executare. Nu a fost prezent la înfățișare. E o persoană care nu are un domiciliu fix, de aceea e complicat să fie găsit. Nu e nicio îndoială, e de naționalitate română".

Avocatul de origine română Christian Duță spune că, neavând un domiciliu stabil în Franța, ar putea fi greu ca bărbatul să fie găsit și dus după gratii.

Christian Duță, avocat în Baroul Paris: ”Dacă își dau autoritățile franceze silința, poate să fie arestat. Sau într-o zi se va întoarce în Franța. Oameni care au condamnări și sunt liberi sunt destui... Nu au domiciliu... unde, cum să îi mai găsească?".

Din păcate, proprietarul nu a reușit să își găsească câinele. În Franța a fost lansată și o petiție - semnată de aproape 30.000 de oameni - prin care este cerută mărirea pedepselor pentru furturile de animale.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 16-01-2024 17:26