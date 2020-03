Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 12 martie

LOTO 6/49. Loteria Română organizează joi, 12 martie, noi trageri loto la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

REZULTATELE LOTO 6 DIN 49 de joi, 12 martie 2020

Rezultatele extragerilor loto de joi, 12 martie, vor fi anunţate după ora 18:15.

Numerele câştigătoare la extragerea loto din 12 martie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Joi, 12 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Primaverii de duminica, 8 martie, Loteria Romana a acordat 39.579 castiguri in valoare totala de 2.136.013,84 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,81 milioane lei (peste 377.800 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (peste 425.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 6,75 milioane lei (peste 1,4 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 244.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 761.000 de lei (peste 158.000 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 41.000 de lei.