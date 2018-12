REZULTATE LOTO 6 din 49, 23 decembrie 2018. Tragere specială de Căciun. Numerele extrase

Loteria Română / Facebook

Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 23 decembrie 2018, tragerea specială de Crăciun. Duminică, 23 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 speciale de Crăciun din 23 decembrie:

Loto 6/49: 26, 41, 24, 25, 23, 36

Joker: 45, 2, 21, 3, 10, +20

Loto 5/40: 20, 3, 33, 4, 24, 2

Noroc: 4894243

Noroc Plus: 723763

Super Noroc: 643148

Duminică, 23 decembrie 2018, au avut loc Tragerile Loto Speciale ale Craciunului, pentru care Loteria Română a suplimentat fondurile de câștiguri la categoria I, după cum urmează: 100.000 lei la Loto 6/49, 75.000 lei la Joker și 50.000 lei la Loto 5/40!

La ultimele trageri loto, de joi, 20 decembrie 2018, Loteria Română a acordat peste 10.400 de castiguri în valoare totală de aproximativ 740.000 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 2 milioane lei (aproximativ 430.000 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,48 milioane lei (peste 318.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 3,21 milioane lei (aproximativ 690.000 de euro) în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 85.000 de lei (pste 18.000 lei).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 870.000 lei (peste 186.700 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 190.000 de lei (aproximativ 41.000 de euro).

