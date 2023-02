Rezultate la simulările de la Evaluare Națională și Bac. În mai multe școli, doar un elev din cinci a luat notă de trecere

În Iași, în școlile din mediul rural, doar un copil din cinci a luat cinciul salvator la proba de matematică.

La Iași, doar 37% dintre elevii care au susținut simularea pentru Bacalaureat au promovat, adică au media peste șase. Sunt cu 6% mai puțini ca anul trecut. Matematica le-a dat de furcă.

Sorin, elev: „La română 05.50 și la mate un 04.50, a fost mai greu decât ne-am așteptat, dar ne-am descurcat. Și la simularea a doua o să facem și mai bine și o să muncim din greu”.

Felicia, elevă: „La matematică nu am știut nimic, doamnă. Eu nu am învățat la matematică. Că am zis că e prima simulare. Nu pot să zic, vede bunica. Am luat 3”.

În tot acest timp, la Evaluarea Națională, doar 39% dintre elevii de la clasa a VIII-a au luat note mai mari sau egale cu cinci, la ambele probe. În mediul rural, situația este dramatică: 78% dintre copiii care au participat la simulare, au primit sub cinci la matematică.

Inspectorul General al Județului pare să nu accepte că aceste rezultate sunt alarmante, și pune totul pe seama emoțiilor.

Antonina Bleorț, inspector școlar, purtător de cuvânt al ISJ Iași: „Ele sunt mai mici, pentru că reflectă o etapă. E o perioadă și de adaptare pentru elevi, în special pentru cei de clasa a VIII-a. Deocamdată, nu sunt familiarizați cu rigorile examenului”.

Mariam Stas, expert în Educație: „Mediocritate cu două cauze importante, dezinteres și lipsă de cunoștinte. Fondul este subțire, copiii ăștia nu știu carte, în condițiile în care subiectele sunt civilizate, OK. Cel mai prost lucru pe care școala asta îl face este că nu cultivă copiilor gândire critică și capacitatea de a se descurca eficient în orice context. Nu e obligatoriu și nu e normal ca subiectele de la evaluare să fie cum le-am făcut noi la clasă”.

În București, fiecare liceu este liber să organizeze simulări atunci când crede că este necesar. Va fi, însă o sesiune de simulări, organizată la nivel național, în martie, atunci când vor paricipa și elevii din Capitală. Vorbim, în total, de 35.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XII-a și de la seral.

Anul acesta, Evaluarea Națională începe pe 19 iunie, iar Bacalaureatul cu o săptămână mai devreme.

