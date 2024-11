Revolut a picat în România. Milioane de oameni au fost afectați

Oamenii au primit un mesaj în care au fost informați că aplicația nu funcționează, fiind rugați să încerce mai târziu.

"We're sorry, something has gone wrong. Please try later" ( n.r. - Ne pare rău, ceva nu a mers bine. Vă rugăm să încercați mai târziu)", este mesajul pe care utilizatorii Revolut l-au primit.

Conform Downdetector, "Întreruperi Revolut raportate în ultimele 24 de ore".

