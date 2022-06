Autoritățile spun că în curând cetățenii care nu respectă legea vor fi sancționați. Amenzile ajung până la 5.000 de lei.

Reporter: „Vă sună, în general, după ce le lăsaţi hârtia? Ce se întâmplă dacă nu vă suna?”.

Recenzor: „Bineînţeles că eu revin, mai sun la preşedinte, mai spun ce, unde nu am reuşit să recenzez, mai revenim, dar am zis de trei ori, nu putem să pierdem timpul tot aşa”.

Reporter: „Aţi avut cazuri în care nu au vrut să vă răspundă la întrebări?”

Recenzor: „Da. Au spus de ce, nu sunt obligată să îţi dau CNP, am spus că voi anunţa coordonatorul şi va anunţa primăria şi va suporta consecinţele legii”.

Unii recenzori sunt și ameninţaţi de cei care refuză uneori chiar să iasă din locuințe pentru a răspunde la întrebări. La Botoșani a intervenit poliția, care a dat amenzi.

Amenzi mari pentru cei care nu vor să se recenzeze

Sancțiunile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei și vor fi aplicate în curând, spun autorităţile.

Recenzor: „Aş vrea ca toată lumea să intelega că fiecare recenzor avem un ID monitorzat prin STS, să nu le mai fie frică. Le e frică că intrăm şi nu ştiu ce se întâmplă. Uitaţi, aşa am găsit aici, la un bloc cu istorie, o doamnă de 103 ani care mă aştepta să o recenzez şi m-a primit în casa dânsei cu mare drag. Oamenii nu înţeleg că nu sunt întrebări grele”.

Doamna Olga a prins 10 ediţii de recensământ din cele 14 care au fost până acum în România şi ne spune că de fiecare dată a răspuns fără probleme.

Doamna Olga: „Nu mi-a fost frică”.

Reporter: „Știaţi că trebuie să vină?”

Doamna Olga: „Da, m-a anunţat preşedinta. A scris tot acolo. Părerea mea este că tre' să ştie unde locuieşti, cine eşti, unde trăieşti, de unde vii şi unde te duci. Şi pentru că recensământul este istorie”.

Tudorel Andrei, președintele INS: „Recensământul nu este o acțiune volutnara, e regleementata la nivel naţional şi european. Cei care nu vor răspunde favorabil vor fi amendaţi conform reglementărilor în vigoare”.

Până acum, o treime din populație nu este recenzata, iar în Capitală, 50 la sută. Termenul final este 17 iulie.