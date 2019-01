Reacția unui șofer de camion-școală când a auzit o ambulanță. Era chiar la examen

Pro TV

Un simplu examen auto era cât pe ce să se termine sâmbătă cu o tragedie în apropiere de Vaslui.

Şoferul unui camion-şcoală nu a ştiut ce să facă atunci când a auzit o ambulanţă în spatele lui şi a tras prea puţin de volan.

În plus, din sens opus venea şi un autoturism, şi nici acesta nu a dat prioritate autosanitarei. Impactul a fost inevitabil. Din fericire, deşi ambulanţa a fost avariată serios, nimeni nu a păţit nimic.

Echipajul ambulanței se îndrepta către o localitate din apropiere de Vaslui, ca să ajute o gravidă. A ajuns în spatele unui camion, al cărui şofer dădea examenul auto chiar în acel moment. Lipsit de experienţă, acesta nu a făcut loc suficient autosanitarei aflate în depăşire şi a frânat brusc.



Localnic:"Eu eram la poartă când am auzit bufnind, când am ieşit erau păliţi. Nu am mai auzit sirenă, ci doar o lovitură."

Martor: "Când a auzit sirenele de la salvare, şoferul de pe şcoală a tras pe dreapta. Şi el atunci nu a mai putut să frâneze sau să ia viraj.”

Deşi ambulanța avea girofarurile pornite, şoferul în devenire nu a ştiut cum să reacţioneze, iar impactul nu a putut fi evitat.



Ambulanțier:"Eu eram în depăşirea ei, am atins-o cu colţul din faţă. Am evitat cât am putut. Nici măcar airbagul nu a pocnit. Am încercat să fac orice."

Exact când ambulanța încerca să depăşească camionul-școală, din sens invers a apărut şi un autoturism, al cărui şofer nu a schiţat însă niciun gest de a face loc ambulanţei.

Localnic: "Nu e vinovat şoferul de pe ambulanță, e vinovat cel ce a venit din faţă, care n-a stat, a plecat mai departe. N-a stat nici măcar să vadă ce s-a întâmplat. Putea să fie un pacient bolnav în salvare."

Bogdan Gheorghiţă, purtător de cuvânt IPJ Vaslui: "Din primele verificări se pare că vinovat este şoferul autocamionului școală, care nu a acordat prioritate autospecialei care se deplasa în regim prioritar."

Acum, o anchetă urmează să stabilească dacă şi şoferul ambulanței are vreo parte de vină. Niciunul dintre conducătorii auto nu se urcase băut la volan.

