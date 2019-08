Reacția unui șofer care a provocat un accident cu 8 răniți: ”Mi-a intrat o viespe”

Atenţie la orice amănunt care vă poate capta atenţia când sunteţi la volan.

Joi după-amiază, un şofer cu 3 copii în maşină a pierdut controlul volanului în timp ce încerca disperat să alunge o viespe. Într-o curbă din zona Poiana Lacului, Argeş, a intrat brusc pe contrasens şi a izbit un alt autoturism. 4 copii şi 4 tineri au fost răniţi.

Accidentul s-a petrecut la ieşirea dintr-o curbă. Şoferul care a intrat pe contrasens avea în maşină 3 copii.

Șofer: ”Mi-a intrat o viespe în maşină şi am vrut s-o dau pe geam. Şi am intrat pe banda lui. Atât am de declarat."

Cei loviţi nici nu au apucat să-şi dea seama ce se întâmplă. Spun că s-au trezit, deodată, cu autoturismul peste ei.

Localnicii au sărit imediat să acorde ajutor răniţilor.

Localnic: "8. Erau înşiraţi pe aicea pe jos, pe acolo. Le-am adus apă, am adus nişte pături, i-am şters cu ce am putut, cu prosoape."

Cinci ambulanţe şi o maşină de pompieri au intervenit rapid: au preluat 8 răniţi, copii şi tineri sub 21 de ani.

Cel mai mic dintre răniţi are doar 9 ani. O fată de 15 a fost transportată, în comă, la spitalul de pediatrie din Piteşti.

Şoferul ajuns pe contrasens avea instalată pe bord şi o cameră de filmare. Poliţiştii vor descărca imaginile, să vadă cum s-a petrecut accidentul.