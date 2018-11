Reacția unei italience, după o vizită în România. Imaginea care a lăsat-o fără cuvinte

Facebook.com

O bloggeriță italiancă a povestit, pe blogul personal, experiența pe care a avut-o în România, după o incursiune în Transilvania. Tânăra s-a îndrăgostit de orașul Brașov, iar povestea sa a devenit virală.

Marianna Norillo a vizitat Capitala apoi a făcut un popas în Brașov și în Râșnov, orașe pe care le descrie în detaliu pe blogul personal și despre care susține că „excelează din multe puncte de vedere, cu atmosfera modernă și boemă în același timp, cu accente etnice.”

„Emoția simțită în acea zi geroasă de iarnă, la Cetatea Râșnov, nu poate fi descrisă în cuvinte. Nu vă pot spune ce frig am îndurat, un ger care reușea să-ți intre în oase. Însă, odată ce am ajuns pe culme, am fost răsplătită cu o panoramă unică”, scrie Marianna Norillo.

În urma textului, mai mulți italieni și-au exprimat dorința de a vizita țara noastră, ba chiar să se mute în Transilvania.

Citește și Turism de aventură în România. Unde sunt cele mai bune afaceri

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer