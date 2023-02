Reacția Ucrainei la discursul halucinant al lui Vladimir Putin. „Se află într-o realitate complet diferită”

"Putin și-a demonstrat public irelevanța și confuzia. (...) Pentru că peste tot există naziști, marțieni și teorii ale conspirației", a scris Mihailo Podoliak pe Twitter.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions and won't have any. Because everywhere there are "Nazis, Martians and conspiracy theories"...

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament