Reacția UBER. COTAR a anunțat că 3 șoferi ar fi bătut un taximetrist, în Capitală

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) a semnalat vineri o altercaţie între şoferii UBER şi taximetrişti ce a avut loc joi, în Bucureşti.

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 14 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, efectuează cercetări într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ameninţare, în urma unei plângeri formulate la data de 19 ianuarie 2018 de un bărbat în vârstă de 46 de ani, de profesie taximetrist, informează un comunicat de presă al instituţiei, relatează Agerpres.

La acest moment se efectuează investigaţii şi cercetări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi pentru tragerea la răspunderea penală a persoanei/persoanelor implicate.

"Trei şoferi ai firmei UBER au bătut un taximetrist, în faţa unui club din Bucureşti. Taximetristul a cerut ajutorul colegilor, care au ajuns la locul faptei să-l salveze pe cel atacat şi au sunat la serviciul unic de urgenţă 112. Şoferii UBER au fugit până la sosirea poliţiştilor şi a ambulanţei SMURD. Am ajuns la bătăi de stradă şi la anarhie, din cauza intereselor politicienilor are au blocat în ultimii ani modificarea Legii Taximetriei. Asistăm la începutul haosului în România, ca urmare a incompetenţei politicienilor din ultimii ani. Se ştie cine conduce firma UBER în România, se ştie că se face lobby, fără a exista o lege în acest sens în România, dar niciun politician nu doreşte să modifice legea, astfel încât să lase autorităţile să oprească pirateria. Ordonanţa de urgenţă promisă de ultimii trei miniştri ai Transporturilor nu s-a mai dat, iar pentru noi este foarte clar că nu există voinţă politică în acest sens. În campania electorală din 2016 am constatat că absolut toţi liderii politici au preluat această temă, de interes la momentul respectiv, apoi au abandonat subiectul. Deputaţii USR au promis că vor depune un proiect de lege, dar nu au mai spus nimic despre această iniţiativă, în ultimele trei luni", a spus Vasile Ştefănescu, preşedinte COTAR, într-un comunicat de presă.

COTAR cere măsuri de urgenţă şi anunţă că va continua protestele, în perioada următoare, pentru eliminarea din lege a sintagmei 'în mod repetat', cea care din 2015 face imposibilă intervenţia organelor competente pentru amendarea şi eliminarea de pe piaţă a celor care fac piraterie în transporturile rutiere de persoane, pentru respectarea hotărârii Curţii Europene de Justiţie, hotărâre care spune foarte clar că aceste aplicaţii gen UBER sunt de fapt firme de transport, intermediază comanda dintre un potenţial client şi 'şofer' sau taximetrist.

Ca urmare a anunţului COTAR conform căruia trei parteneri UBER ar fi atacat un şofer de taxi în Bucureşti, compania susţine că informaţia nu se confirmă.

"Informaţia nu este adevărată. Am făcut verificări şi cele trei numere de înmatriculare care apar în înregistrarea video nu se află în baza noastră de date cu şoferi parteneri. Întotdeauna vom condamna ferm orice formă de violenţă? şi credem că Bucureştiul are nevoie şi de servicii de taxi şi de soluţii alternative de transport, precum UBER" , se arată într-un comunicat de presă semnat de oficialii UBER România.

