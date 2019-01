Reacția tinerei de 17 ani care a născut singură într-un cătun izolat din Brașov

Misiune dificilă pentru echipajele de salvare din Braşov. O tânără dintr-un cătun izolat la poalele masivului Piatra Craiului i-a anunţat că trebuie să nască. SalvatoriI au mers pe jos, prin beznă, la minus 12 grade Celsius.

În spatele lor urcă cu greu un utilaj cu şenile, condus de un pompier. Până să ajungă, tânăra a adus pe lume o fetiţă.

Utilajul cu şenile, proiectat special pentru intervenţii în zăpadă, a avut dificultăţi pe poteca abruptă, ce urca în cătunul Măguricea, din Piatra Craiului.

Salvatorii au pornit din Braşov cu ambulanţele, până în comuna Moieciu de Jos.

De aici au luat-o la pas, în beznă, prin zăpadă. 6 pompieri şi o asistentă medicală au fost implicaţi în această misiune.

Plutonier: "Am întâlnit tot felul de obstacole - copaci, stânci, pietre, bolovani. Am legat troliul de copaci, am ancorat, am reuşit să urcăm."

În tot acest timp, tânăra gravidă, care era singură acasă când au început durerile, a chemat o vecină să stea cu ea. Femeia a sunat la 112 şi o doctoriţă din dispecerat i-a explicat pas cu pas cum să taie cordonul ombilical şi să îngrijească bebeluşul şi mama de doar 17 ani.

Alexandra Nicu, medic coordonator: "Mi-a spus că ea n-a trecut prin asta. Am vrut să aud şi copilul, a apropiat telefonul de el să îi aud glasul, era interesant, vioi."

Echipajele au ajuns cu greu la destinaţie. În plină noapte, la minus 12 grade, asistenta a coborât pe jos, cu bebeluşul în braţe, o bucată din drum, de teamă să nu se întâmple vreun accident cu şenilata.

Reporter: Emoţionată?

Mama: Da!

Reporter: Cum o s-o cheme pe fetiţă?

Mama: Ioana am zis!

Reporter: Să-ţi trăiască!

Mama: Mulţumesc!

Reporter: Eşti fericită acum! Ţi-a fost teamă?

Mama: Înainte, da!

După aproape trei ore, tânără mamă şi fetiţa ei au ajuns la maternitatea Braşov. Medicii spun că amândouă sunt bine.

