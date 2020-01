Reacția salvatoare a unei femei de 76 de ani din Neamț când s-a trezit cu un hoț peste ea în casă

O femeie de 76 de ani din judeţul Neamţ a dat dovadă de o stăpânire de sine impresionantă, după ce s-a trezit cu un hoţ în casă.

Nu a fost cuprinsă de panică, ba chiar l-a închis pe individ în încăperea în care intrase să fure şi a sunat imediat la 112.

Oamenii legii au ajuns la faţa locului şi l-au "ridicat" pe bărbatul de 35 de ani, care reuşise să sustragă ... o pungă cu cafea şi o sticlă cu vin.

Femeia în vârstă de 76 de ani se odihnea în casa ei din comuna Săbăoani, când a auzit zgomote suspecte. A crezut iniţial că sunt pisicile ei, însă, când a verificat, povesteşte că a văzut urme de paşi. Atunci şi-a dat seama că are de-a face cu un hoţ.

Cecilia Tânăru: "Aici l-am prins. Când am văzut uşa deschisă larg, am zis că aici e sigur. Am venit la uşă şi el voia să iasă afară. El era înăuntru eu eram aici. L-am întrebat ce căuta la mine, dar nu mi-a răspuns. Am închis imediat uşa şi am tras zăvorul şi i-am zis să stea acolo până vine miliţia."

Chiar dacă la început a dat dovadă de multă stăpânire de sine, bătrâna recunoaşte că s-a panicat când individul captiv ar fi început să lovească uşa cu putere şi să o ameninţe.

Cecilia Tânăru: Atunci m-am speriat. că se izbea în uşă şi zicea "dă-mi drumul, dă-mi drumul".

Reporter: E prima oară când a venit la dumneavoastră?

Femeie: E prima oară în curtea mea, el nu a mai fost. Da, e hoţ, că a mai făcut puşcărie. A mai fost arestat tot pentru furturi."

Vecină: "Era băut. Mama lui a spus că a căutat să îl ducă la poliție, să îl ridice, că s-a săturat de el. Şi maică-sa se plânge de el."

Femeia s-a liniştit doar în momentul în care poliţiştii au apărut la poarta ei şi l-au săltat pe musafirul nepoftit.

Georgiana Moşu, IJP Neamț: "Poliţiştii din cadrul secţiei rurale Săbăoani au identificat şi reţinut un bărbat în vârstă de 35 de ani, bănuit de comiterea infracţiunii de furt calificat. În fapt acesta a pătruns fără drept în incinta locuinţei unei femei, de unde a sustras o cutie de cafea. În continuarea activităţii infracţionale acesta a pătruns într-o anexa de unde ar fi sustras o sticlă de băutură."

Suspectul a fost arestat preventiv 30 de zile, pentru furt calificat.