Reacția recidivistului care a bătut un bătrân în Galaţi şi i-a furat 500 de euro şi telefonul

Pro TV

Individul acuzat că a bătut un bătrân din Galaţi şi i-a furat 500 de euro şi telefonul, a fost arestat sâmbătă. Era căutat de poliţişti de cinci zile. Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional.

Marius Tabac are 36 de ani şi a fost prins vineri seară într-o clădire părăsită din Galaţi. Fusese eliberat din închisoare anul trecut, în baza recursului compensatoriu, după ce a stat un an şi şapte luni tot pentru tâlhărie şi furt. De data aceasta victimă i-a căzut un bătrân de 75 de ani, pe care l-a urmărit în scara blocului şi l-a lovit de mai multe ori cu un obiect metalic.

Reporter: Ştiai că are bani, că scosese bani?

Recidivist: Da.

Reporter: Unde ai stat în toată perioada asta?

Recidivist: Ascuns.

Reporter: De ce nu te-ai predat imediat?

Recidivist: N-am ştiut care-i treaba. Aveam nevoie de bani să plec şi eu afară. N-aveam buletin, n-aveam acte, regret, sincer, regret.

Reporter: Ce-ai făcut cu banii?

Recidivist: Am cheltuit, am mai dat de pomană



