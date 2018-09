Reacția primarului din Călărași unde zeci de porci, suspecți de pestă, au fost filmați pe străzi

Pro TV

Lupta cu pesta porcină pare una cu morile de vânt. Și în Călărași au apărut viineri noi suspiciuni de boală la o fermă cu 100 de animale, în același oraș în care zilele trecute zeci de porci au fost filmați hoinărind pe străzi.

Primarul susține că porcii neînregistrați nu sunt în responsabilitatea sa, dar recunoaște totuși că sunt mulți crescători care încearcă să scape de animale și le dau drumul din curte.

Medicii veterinari au fost chemaţi vineri la o fermă cu 100 de porci de la marginea oraşului Călăraşi.

Paznicul nu a vrut iniţial să îi lase pe veterinari să intre în curte, însă până la urma le-a permis accesul iar aceştia au luat două cadavre pentru a le duce la laborator. Le-au înghesuit în portbagajul maşinii.

Cornelia Tâlpeanu, DSV Călărași: ”Aceasta este una din maşini. Celelalte sunt pe teren în alte acţiuni. Nu exista pericol. Sunt sigilate, maşina se dezinfectează, deci toate decurg cum trebuie.”

Dacă analizele vor confirma prezenţa pestei porcine în fermă, cele 100 de animale vor fi ucise.

Între timp, autorităţile trebuie să afle ce s-a întâmplat în cazul unui bărbat care a ars doi porci pe un câmp, apoi i-a dat de pomană pe restul de 70 vecinilor.

Cornelia Tâlpeanu, DSV Călărași: ”Am înţeles că este o anchetă în curs de la poliţie. Acest proprietar a aruncat două cadavre pe un teren viran din faţa porţii şi le-a dat foc. Noi am ajuns acolo şi am recoltat ceea ce am mai putut recolta. ”

Inspectorii aşteaptă rezultatele analizelor. Dacă se constată că porcii arşi aveau pestă porcină, atunci autorităţile ar trebui să recupereze cei 70 de porci făcuţi cadou.

Asta în timp ce prin Călăraşi, zeci de porci domestici se plimba pe străzile oraşului fără ca vreo autoritate să se sesizeze.

Taximetrist: ”Veneam cu maşina şi era să îi lovesc. Nu sunt doar cei de pe filmare, aceia erau doar jumătate. Cealaltă jumătate erau în sens opus. I-am văzut la o jumătate de oră în spate la obor, mâncau pe acolo, printre gunoaie.”

Primarul spune că poliţia locală ar trebui să se ocupe de aceste cazuri. Uită însă ca agenţii sunt în subordinea lui.

Primar: ”Nu am primit nicio informare cu privire la acest lucru, aştept.”

Edilul mai susţine că oamenii care au crescut porci în curte fără să îi declare, îi lasa acum liberi.



Autorităţile susţin că vina este doar a celor care cresc ilegal animalele, nu şi a lor că nu fac un recensământ. Între timp, am ajuns la aproape 900 de focare.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer