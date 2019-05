Reacția lui Dan Cămârzan, acuzat că și-a ucis bunica: "Cineva fură corpul oamenilor"

Fostul om de afaceri Dan Cămârzan din Braşov, cu o avere estimată de Forbes, în 2010, la 30 de milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru omor, sub acuzaţia că şi-ar fi ucis bunica.

Deocamdată nu se cunosc motivele gestului său. Bărbatul, ale cărui afaceri au intrat în faliment, s-a făcut remarcat anul trecut printr-o serie de declaraţii bizare: a spus că e adept al mişcării suveranilor, oameni care nu recunosc autoritatea statului, şi nici nu vor să aibă acte de identitate.

Prezentat în faţa instanţei, slab şi neîngrijit, fostul om de afaceri pare a spune vorbe fără noimă. Poliţiştii îl grăbesc şi nu-l lăsa să vorbească.

Dan Cămârzan: "Gândiţi-vă la sfinxul din Sinaia. Cineva fură corpul oamenilor".

Dan Cămârzan, care a construit două ansambluri rezidenţiale de lux în Braşov, locuia de anul trecut în casa mamei sale, împreună cu ea, cu sora şi cu bunica lui.

Ieri dimineaţă, după cum spun procurorii, a atacat-o din senin pe bătrâna de 92 de ani. Cele două femei nu au reuşit să îl îndepărteze şi au sunat la 112. Medicii au ajuns când bătrâna era deja răpusa.

În schimb, Dan Camarzan le-a cerut ajutor.

Vecin: "Ştiu că i-a făcut o perfuzie că s-a plâns că nu a mâncat de două zile. A durat 2,3 ore, mai mult, până când l-au ridicat. În jur de ora 11 au plecat".

Vecină: "Normal că e o tragedie, om fără minte, bolnav că altceva nu pot să spun".

Ajuns la audieri, bărbatul nu a cooperat cu anchetatorii.

Adrian Aldea, procuror: "Nu a dat declaraţii, deci nu a dat niciun fel de declaraţie. Urmează să prelevăm probele biologice să stabim dacă era sub influenţa vreunei substanţe care să îi afecteze starea psihică".

A avut o avere de 30 de milioane de euro

În urmă cu peste 10 ani, Dan Cămârzan, fost olimpic la matematică, avea o avere de 30 de milioane de euro şi uluia lumea cu gesturile sale de nabab.

Dădea 15.000 de euro pe o şampanie, la Mamaia, dar făcea şi donaţii generoase. La o licitaţie caritabilă a cumpărat o pagae care i-a aparţinut lui Ivan Patzaichin, şi a plătit o sumă incredibilă.

Apoi şi-a lăsat concurenţii cu gura căscată, dublând întreaga suma strânsă în cadrul evenimentului. Un an mai târziu îşi prezenta cu mândrie locuinţă: un apartament de lux, pentru care cheltuise o avere.

Dan Cămârzan: "Să spunem nelimitat, ha-ha, fără număr, cum se zice".

Nu s-a abţinut de la nimic excentric: a tapetat pereţii cu granit, cu onix, tavanul cu sticlă, iar holul cu ... piele întoarsă.

Dan Cămârzan: "Uite aici vedem noi stelele, eu văd de obicei stele verzi când dorm, atât de bine, dar dacă deschid ochii în sus, cred că-l văd şi pe Dumnezeu!"

Baia avea 50 de metri pătraţi, cât un apartament cu 2 camere!

Dan Cămârzan: "Baia de sus, au fost 38 de mii de euro obiectele sanitare, cadă, WC-ul, lavoarul şi duşul şi pisoarul exact, ăla l-am ascuns, ăla a fost foarte ieftin".

Doar finisajele locuinţei s-au ridicat la aproape o jumătate de milion de euro, recunoştea omul de afaceri. Criză a năruit însă planurile măreţe ale lui Cămârzan, care visa să ridice cel mai mare complex de birouri din Braşov. Milionarul a plecat din ţara pentru câţiva ani, iar filmele postate de el pe internet i-au pus pe gânduri pe cei care-l cunoşteau. Părea că e drogat sau delirează. Anul trecut, bărbatul a reapărut în oraş într-o nouă ipostază.

Schimbat, după ce a plecat în străinătate

- Reporter: "Cu ce vă legitimaţi?"

- Dan Cămârzan: "Cu corpul meu şi cu numele pe care mi l-am dat eu personal pentru că eu acum am voie să îmi emit propriul meu act.".

- Reporter: "Braşovenii vă ştiu cu numele Dan Cămârzan"

- Dan Cămârzan: "Da, pentru că braşovenii mă ştiu înainte să mă trezesc la viaţă, când încă eram mort".

Omul susţinea că este adept al mişcării suveranilor: oameni care nu recunosc autoritatea statului şi nici actele de identitate. Ba chiar era convins că e trimis de Dumnezeu pe Pământ, pentru a crea o nouă ordine socială.

Dan Cămârzan: "Se poate face o ţară fără taxe. Se poate face o ţară în care de mâine să aveţi salariile duble. Ei încă nu ştiu ce înseamnă să conducă. Aoleo, dar le explic eu."

Nu e de mirare că avea o mulţime de admiratori, în ciuda faptului că ultimul său proiect imobiliar, rămas neterminat, a lăsat mai mulţi oameni în pagubă. După ce a doua soţie l-a părăsit, bărbatul ducea o existenţă modestă şi retrasă.

Ion Ardelean, vecin: "Duminică, e o alimentară aici, şi-a cumpărat ţigări, biscuiţi, ciocolată. A mâncat, a băut un suc în magazin şi a plecat. Nu se arată în lume, eu sunt vecin cu el, dar nu ieşea în stradă, nu vorbea cu noi, nu comunica".

Comunică totuşi, prin facebook, şi visa să revină în afaceri.

Dan Cămârzan: "Vă rog frumos, clienţii veniţi la prelungirea contractelor 31.12.2018 cu clauza Dan Cristian Camarzan. Va iubesccc, vă iubesc, vă iubesc".

La începutul anului, Cămârzan a postat pe facebook filmări în care vorbea despre Dumnezeu, credinţa şi iertare.

Dan Cămârzan: "Am dat-o în bară şi nu e nimeni vinovat. Îmi pare rău pentru toţi faţă de care am greşit pe parcursul vieţii ştiu şi nu o să mai fac de acum încolo că nu am cum. Vă iubesc".

Nimeni nu a reuşit să-l convingă să consulte un psihiatru şi nici poliţiştii nu l-au internat forţat, căci nu era violent.

Anchetatorii vor cere acum o expertiza în cazul său.

